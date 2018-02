Berlinale 2018: feléhez érkezett a 11 napos filmfesztivál

Don't Worry, He Won't Get Far On Foot (Ne aggódj, nem jut messze gyalogosan) – USA, 2018, rendezte Gus Van Sant. Aufbruch (Elindulás) – 2018-as osztrák film Ludwig Wüst rendezésében. Ezeket a filmeket láttuk szerdán.