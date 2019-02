A kolozsvári rapduó és a kézdivásárhelyi dobos sem lesz idén már ott az Euróvízión

Kemény kritikákat kapott a USNK a zsűritől • Fotó: Facebook/USNK

Az Acoustic Planet nyerte A Dal 2019 első elődöntőjét szombaton, a Nyári zápor című daluk ugyanis 45 pontot kapott a zsűritől és a nézőktől. Szintén bekerült a fináléba Petruska, aki a Help Me Out of Here című dalt adta elő, és Vavra Bence, aki a Szótlanságot énekelte; mindketten 42 pontot szereztek.

A negyedik továbbjutó a nézők szavazataival a The Middletonz és a Roses című dal lett, így ez a formáció is folytathatja a Duna Televízióban és a Duna World csatornán sugárzott showműsort, amelynek az a tétje, hogy ki képviseli Magyarországot a 2019-es Eurovíziós Dalfesztiválon Izraelben, Tel-Avivban.

A négy zsűritag zenész, előadó – Vincze Lilla, Both Miklós, Mező Misi és Nagy Feró – mellett az ötödik zsűritag a közönség volt. A nézők a produkciók elhangzása alatt 1-től 10-ig pontozhattak sms-ben, ezeket összesítették, átlagolták és hozzáadták a négy zsűritag pontjaihoz, így jutott tovább három dal. Utána kezdődött a közönségszavazás, ami alapján dőlt el a negyedik továbbjutó.

A kolozsvári USNK tagjai a Posztolj! című számmal jelentkeztek a dalversenyre, de

a zsűrinek egyértelműen nem a rapduó és a dal a favoritja,