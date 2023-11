A Coats Group PLC a Világ Legjobb Munkahelyei között (World's Best Workplaces)

A Coats Group PLC örömmel jelenti be, hogy 2023-ban a Világ Legjobb Munkahelyei (World's Best Workplaces 2023) közé sorolták.

A Fortune és a Great Place to Work® évente kiválaszt 25 vállalatot amelyek elszántan alakítanak ki kivételes munkahelyi kultúrát. A Coats csapatát elismerték az emberek előtérbe helyezéséért, a bizalmi kultúra kialakításáért és azért, hogy világszerte bíztatják a kollégákat a bennük rejlő potenciál kibontakoztatására.

A Világ Legjobb Munkahelyei díj (The World’s Best Workplaces award) a felmérések elemzésén alapul, amelyek világszerte 15 millió alkalmazott véleményét képviselik. A felmérés figyelembe veszi a vállalat munkahelyi programjainak hatásait, valamint a szervezetek kiváló munkahelyek megteremtéséért tett erőfeszítéseit és az emberekre, közösségekre gyakorolt pozitív hatását is.

Rajiv Sharma, Chief Executive Officer, Coats Group:

„Büszkék vagyunk arra, hogy világszinten a legjobb munkahelyek közé soroltak bennünket. Ez az eredmény tanúskodik a vállalati kultúránkról, alkalmazottainkról és vezetőinkről.

A kultúránk három pilléren áll. Az első a „Cselekedjünk helyesen” elvén alapszik, amely megmutatkozik az etikában, integritásban, biztonságban és fenntarthatóságban. A második a „Vásárlóközpontúság”, amely előnyhöz juttat minket a jelenben a vásárlók kiszolgálásakor, és rávilágít jövőbeli igényeikre. A harmadik pillére a kultúránknak a „Családias légkör”, ez az az együttműködést, osztozást és törődést promoválja. Szintén ez az alapja a részvényesekkel való tartós, hosszú távú kapcsolatok kialakításának.

A vállalat 50 országban 18 000 alkalmazottal rendelkezik, akik több mint 100 nyelvet beszélnek. 2022-ben a Coats bevezetett egy új, globális elismerési módot amelyet „Applause-nak” hívnak, ezáltal biztosítva hogy minden alkalmazott lehetőséget kap arra, hogy megünnepeljék őket az elvégzett munkáért és a fontos pillanatokért. Minden országban ugyanazon standardok vonatkoznak az Applausera és ugyanazokkal a díjakkal tüntetjük ki a kollégákat. Ugyanakkor a „Coats for All” program egyenlő bánásmódot biztosít a toborzási folyamatokban, és egyenlő fejlődési lehetőségeket világszerte az alkalmazottaknak nemtől, kortól, akadályozottságtól, rassztól, vallási hovatartozástól függetlenül. A Coats továbbra is elkötelezett amellett, hogy biztonságos, színes, és befogadó munkakörnyezetet teremtsen világszerte.

A Coats Group plc-ről

A Coats vállalat világvezető cérnagyártásban és a ruházati, lábbeli ipar számára készített strukturális komponensek előállításában, illetve innovatív úttörő a kiemelkedő jellemzőkkel rendelkező anyagok terén is. Ezek a megoldások olyan termékek létrehozásához járulnak hozzá, amelyek biztonságot és védelmet nyújtanak az embereknek, adatoknak és a környezetnek. Az Egyesült Királyságbeli székhellyel rendelkező Coats egy FTSE 250 vállalat és tagja a FTSE4Good Index-nek. 2022-ben $1.6bn volt a bevétel.

A több mint 250 éves múltra visszatekintő vállalat igyekszik folyamatosan megfelelni a változó piaci igényeknek. A Coats 50 országban több mint 18 000 alkalmazottat foglalkoztat, akik mind hozzájárulnak a vásárlói elégedettséghez.

A világ vezető vállalatai szavaznak bizalmat a Coats-nak, amely létfontosságú, innovatív és fenntartható megoldásokkal szolgál, értékteremtő termékeket biztosít, ideértve a ruházatot, a kiegészítőket és a cipőgyártáshoz használt cérnát, strukturális lábbeli komponenseket, anyagokat, cérnákat és szoftvereket. A vásárlók között vannak a ruházati, lábbeli, autóipari, telekommunikációs, személyi védelem, és kültéri termékek iparából is.

A Coats összekapcsolja a tehetséget, a textíliákat és a technológiát annak érdekében, hogy egy jobb és fentarthatóbb világot hozzon létre. Világszerte 3 Coats Innovation Hubs van, ahol a szakértők a partnerekkel együtt megalkotják a jövő anyagait és termékeit. Részt vesz a UN Global Compact-ban és elkötelezett a tudományos fenntarthatósági törekvések iránt 2030-ig és még tovább, elérve a nettó zéró kibocsátást 2050-ig. A Coats szintén elkötelezetten dolgozik a sokszínűség, egyenlőség, befogadás, munkahelyi egészség és biztonság, alkalmazotti és közösségi jóllét, és a beszállítói társadalmi teljesítmény terén kitűzött céljaiért. Tudj meg többet rólunk a hivatalos oldalunkon: www.coats.com.

A Great Place to Work®-ról

A Great Place to Work® egy globális alkalmazotti analitikával és tanácsadással foglalkozó vállalat, amely segítséget nyújt a különböző méretű cégeknek hogy jobb eredményeket érjenek el azáltal, hogy az alkalmazottak tapasztalataira összpontosítanak– a kutatásaik azt mutatják, hogy direkt kapcsolat áll fent az alkalmazottak elkötelezettsége és a pénzügyi eredmények között.

Az elmúlt 30 évben több mint 100 millió alkalmazottat mértek fel annak érdekében, hogy világszerte segíthessenek a vállalatoknak magas teljesítményű, magas bizalmi szinttel rendelkező munkahelyi kultúrát kialakítani. A több évtizedes kutatást az Emprising®, a szoftverük és elemzési platformuk támogatja, amely hozzáférést nyújt a vállalatoknak az eredményekhez, adatokhoz, és valós idejű jelentésekhez, amelyekkel jelentős hatást gyakorolhatnak az üzletágukra, embereikre és a kultúrára.

A tanúsítási programunkon keresztül elismerik a kiemelkedő munkahelyeket, és hozzájárulnak a Fortune 100 Legjobb Munkahelyet felsorakoztató listájához, illetve a Legjobb Munkahely besorolásokhoz az Egyesült Államokban és 60 különböző országban. Minden amit csinálnak a missziójuk része: szeretnének egy jobb világot teremteni azáltal, hogy segítenek minden szervezetnek Kiváló Munkahellyé válni 2030-ig.

További információkért keresd:

Coats Press Office

communications@coats.com

Ellen Johnson, Brand & Communications Director ellen.johnson@coats.com