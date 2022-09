Zuhogó esőben is sok szemetet gyűjtöttek

Hargita megyében idén 29 település csatlakozott a Let’s Do It, Romania! hulladékgyűjtési akcióhoz. Szombaton az esős időjárás ellenére is sokan megmozdultak, közel 2400-an szedték a szemetet. Összesen közel 7000 darab 120 literes zsáknyi hulladéktól tudták megszabadítani a környezetet.

„Hargita megyében voltak települések, ahol iskolák vettek részt az idei Let’s Do It, Romania! akcióban, máshol az önkormányzatok vagy éppen a környezetvédelmi hivatal segítségével sikerült megszervezni a szemétgyűjtést. Például Csíkmadarason egy cég csapatépítője keretében hetvenen szedték a hulladékot az Olt partján. Az időjárás nem kedvezett idén az akciónak, szinte végig esett az eső megyeszerte. Ezért voltak olyan települések, ahol elhalasztották a szemétszedést, többek között Borszéken” – részletezte Csergő Ottó, a Let’s Do It, Romania! Hargita megyei koordinátora.

Gyergyószentmiklóson szombaton reggel 9 órakor indultak a résztvevők a Salamon Ernő Gimnázium elől. Czimbalmos Zita tanárnő vezetésével ötven diák gyűjtötte a szemetet. Az önkormányzattól és a csendőrségtől is tíz-tíz személy vett részt az akcióban, és segítségükre volt a Vitalissima Kft. is, akik teherautóval hozták be az összegyűjtött hulladékot.

