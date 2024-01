Zsúfoltabbak a lakótelepi parkolók a fizetős rendszer bevezetése óta

Jóval több az üres hely a fizetős parkolókban Csíkszeredában, miután a próbaidőszak lejárta után már ellenőriznek, és ha szükség, pótdíjat is megállapítanak a parkolóőrök. A bérletvásárlás a pénztárakban a T-Park rendszere miatt továbbra is akadozik.

Továbbra is az látszik, hogy jelentősen változott a parkolási helyzet Csíkszeredában, amióta fizetni kell érte a város számos övezetében.

Az addig is elég zsúfolt lakóövezet most még inkább telítődött gépjárművekkel, mert központi elhelyezkedése és az ingyenes parkolás lehetősége sok autóvezetőt vonz.

A lakóknak viszont egyre nehezebb parkolóhelyet találni, így egy részük távolabbi, fizetős parkolókban tudja csak hagyni autóját – jelezték többen is a közösségi oldalakon.

Mindezt olyan körülmények között, hogy a lakóövezet egyes részein a keskeny járdákat is teljesen elfoglaló autók miatt nemhogy a gyalogosok nem tudnak közlekedni, hanem az egymással ellentétes irányba tartó autóknak is meg kell várniuk a szembejövő elhaladását, mert egyszerre csak egy gépjármű fér el.

Hasonló problémát jeleztek a Kalász lakótelepről is, mivel

Kérdésünkre Korodi Attila polgármester emlékeztetett, a korábbi fizetős parkolási rendszer idején is zsúfoltabbak voltak az ingyenes parkolók. Hozzátette, van egy intenzitás, de ezt követik – példának az Erőss Zsolt Aréna melletti ingyenes parkolót hozta fel, ahol növekedett is, meg nem is a parkoló autók száma.