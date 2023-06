Zorán, a Margaret Island és a Budapest Bár is fellép Marosvásárhelyen

Marosvásárhely polgármestere, Soós Zoltán rövid sajtótájékoztatón számolt be arról, hogy idén a Várban, a Bolyai utcában és a főtéren lesznek események, amelyek egy részét a város szakosztályai szervezik a különböző kulturális egyesületekkel közösen. Megtudtuk, hogy Zalaegerszeg, Baja és Újpest testvértelepülések is küldöttségekkel érkeznek Marosvásárhelyre és bekapcsolódnak a városnapok programjaiba is. A koncertek közül kiemelte a június 22-én 20 órától kezdődőd Zorán koncertet, de a vásárhelyiek és környékbeliek részt vehetnek a Margaret Island, Vizi Imre és a Budapest Bár koncertjén is.