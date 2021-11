Zenés estet tartanak a Csíki Moziban

Az érvényes járványügyi szabályok betartásával zajlik majd a pénteki esemény a Csíki Moziban. Képünk illusztráció • Fotó: Gecse Noémi

Danics Dóra a 2013-as X-faktor győzteseként vált Magyarország egyik legnépszerűbb énekesnőjévé. A könnyűzenei műfaj mellett a világzenei műfajban is a legjobb magyar előadók között jegyzik a nevét: 2016 óta a Cimbaliband zenekar énekesnője, az együttes „Iram” című lemezével – melyen szövegíróként is dolgozott – 2020-ban Fonogram-díjat kapott. A Tengerszem zenekar tagjaként a hard rock/heavy metal műfajban is kiemelkedő színvonalon tevékenykedik.

Prohászka Rád Boróka a Sapientia EMTE Humán Tudományok Tanszékének docense, irodalomtudós. Idén megjelent „Minden versben lakik egy dallam” című könyve a zene és szöveg kapcsolódásairól szól, e munka alapját nyolc interjú képezi. A kötet interjúalanyai voltak többek között Danics Dóra és Sinha Róbert is.

Sinha Róbert a Holland Királyi Zeneakadémián szerzett diplomát 2006-ban. Azóta a rangos magyarországi helyszínek (például MÜPA, Nemzeti Múzeum, Parlament) mellett sokat koncertezett az Egyesült Államokban, Franciaországban, Spanyolországban, Indiában, Hollandiában, Finnországban és Belgiumban. Két lemeze jelent meg a Gryllus Kiadó gondozásában (Hangzó Helikon 2017, Jelenlét 2020). Danics Dórával a Tengerszem zenekar Képzelgések című első lemezén dolgozott együtt.

Jelenleg a Vámszer Géza Művészeti Népiskola meghívására, a magyar Nemzeti Tehetségprogram támogatásával tartózkodik Csíkszeredában az Átjárók elnevezésű workshop-sorozat vezetőjeként, melynek meghívott vendégelőadója Danics Dóra és Prohászka Rád Boróka is.

A Sinha Róbert és Prohászka Rád Boróka alkotta duó idén nyáron nagysikerű zenés-verses műsorukkal a Gyimesbükki közösségi házban is fellépett.

A csíkszeredai zenés estre belépés ingyenes, az esemény azonban a koronavírus terjedésének fékezése érdekében elrendelt aktuális óvintézkedések szabályait betartva zajlik. Az esemény partnere a csíkszeredai Vámszer Géza Művészeti Népiskola.