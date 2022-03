Zarándoklat-idegenvezetést, de manikűr-pedikűrözést is lehet tanulni ebben a tanintézetben

A következő tanévtől új szakokkal bővül a gyergyószentmiklósi Fogarasy Mihály Műszaki Szakközépiskola kínálata. A nyolcadikos diákok jelentkezhetnek vallás turisztika, fodrász-manikűr-pedikűr osztályba, és a duális képzés is újdonságot jelent az intézményben, ahol igyekeznek olyan irányba nyitni, amire kereslet van a térségben, illetve a tanulók körében.

A megszokott osztályok mellett újak is indulnak a 2022-2023-as tanévben a gyergyószentmiklósi Fogarasy Mihály Műszaki Szakközépiskolában. Az intézményben korábban volt teológia osztály, ősztől azonban újdonsággal jelentkeznek,

Ez az osztály a római katolikus egyház támogatásával indul, minőségi oktatás lesz, színes programokkal, külföldi szent helyekre is ellátogatunk a diákokkal. A tanárok is csak az egyház jóváhagyásával taníthatnak ebben az osztályban

A szakiskolai kínálat is bővül, ugyanis fodrász-manikűr-pedikűr osztály is indul a következő tanévben, ebben 24 hely áll majd a jelentkezők rendelkezésére. A hároméves oktatás során folyamatosan növekszik a gyakorlatok száma,

az intézmény már beszerezte a szükséges kellékeket, egy fodrászszalont alakítottak ki, és a manikűr-pedikűr tanításához is megvásárolták a gépeket és az anyagokat.

Azok, akik ide jelentkeznek hároméves szakiskolai oktatás keretében sajátíthatják el a tudnivalókat, és Európa-szinten elismert szakdiplomájuk lesz, ráadásul számukra az állam havonta 200 lejes ösztöndíjat is biztosít – részletezte az igazgatónő.

Újdonság a duális képzés is az intézményben. Tíz-tíz fővel ács, asztalos , illetve vízgáz-szerelő képzés indul, a diákok havonta 400 lejes szakösztöndíjat kapnak, amiből kétszáz lejt az állam, kétszázat pedig a vállalkozók biztosítanak – tájékoztatott Benedecsics Jenő mérnök-tanár, aki elmondta, hogy

A szakközépiskolában már a 2023-2024-es tanévre is terveznek. „Korábban volt már autó-villanyszerelő képzés szakiskolai szinten, de a tanügyi átszervezések miatt ezt már csak középiskolai oktatás részeként lehet indítani. Ezért a következő tanévben ugyan még nem, de utána a mechatronikával párhuzamosan autó-villanyszerelő képzést is fogunk biztosítani, már megkaptuk ehhez az engedélyeket. Így négy év után a technikusi diploma mellett érettségizhetnek is a diákok” – tette hozzá Benedecsics Jenő.