Zarándokfogadó csíki családok

Több mint húsz éve annak, hogy a csíksomlyói pünkösdi búcsú idején a csíkszeredai katolikus plébánia szervezésében szállásolják el a magyarországi zarándokokat helyi családoknál. Mostanra különösebb szervezés nélkül is működik ez, úgy is fogalmazhatunk, hagyománnyá nőtte ki magát. A búcsúra érkező zarándokok közül többen visszatérő vendégeivé váltak szállásadóiknak, de új ismeretségek, barátságok is köttettek.