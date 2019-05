Zajos lesz a város: bizonyítanak és buliznak az egyetemisták

Ezerötszáz egyetemista fog sportolni, kincseket keresni és bulizni szerdától szombatig Marosvásárhelyen. A diáknapos koncertekre a helyszínen is lehet jegyeket váltani, így bárki elvegyülhet, bulizhat az egyetemistákkal.

Még jóformán el sem kezdődtek a 22. Marosvásárhelyi Diáknapok, de máris felfordították a várost a fiatalok. A főtéren találkoztak, és onnan vonultak a bentlakásokig. Több százan voltak, jókedvvel, hangosan mutatkoztak be, miközben a főtéren a gépkocsiforgalom le volt zárva, és a vásárlásból, munkából hazafelé igyekvőknek percekig kellett várakozniuk a kialakult dugókban.

A jókedv adott volt, a vicces és sokatmondó csapatnevek is: Hell-Ló, PáLesz, Orál -BÉÉÉ, PartySün, Shörlock, TeráPia, Vodkaland, hogy csak párat említsünk a harminchárom közül. Az egyetemisták pár napig – félretéve a könyveket és jegyzeteket – sport- és ügyességi vetélkedőkön vesznek részt, ugyanakkor nem titkolt vágyuk, hogy szerda estétől szombat reggelig bulizzanak.

A diáknapok fő hadszíntere a Víkendtelep és a Maros-part lesz, utóbbi helyre van felállítva a színpad és a bulisátor is. Itt csütörtökön többek között a No Sugar koncertezik. Pénteken ne csodálkozzunk, ha 13–17 óra között keresgélő, kutakodó, idegeneket is megszólító fiatalokkal találkozunk városszerte, hiszen akkor lesz a Kincskeresés vetélkedő.

A legelképesztőbb dolgokat kell majd beszerezniük, felkutatniuk, elkérniük, és ilyenkor nem ritka, hogy ismerősök és idegenek segítségét kérik.