Zajlik az Úzvölgyébe vezető út felújítása, de további összegekre lesz szükség a befejezéshez

• Fotó: Pinti Attila

Tavaly tavasszal kezdett dolgozni a 123-as jelzésű, Csíkszentmártonból Úzvölgyéig vezető megyei út 14,5 kilométeres szakaszának felújításával a megbízott cég, amely elsőként négy híd építéséhez fogott. Ezeket azóta elkészítették,

feljárókkal, mederkialakítással együtt, jelenleg folyamatban van a hidak mellett az útszerkezet elkészítése

– tudtuk meg Borboly Csabától. A felújítást megrendelő Hargita Megyei Tanács elnöke azt is elmondta, hogy a tervezett 37 átereszből 27-et már behelyeztek, és 13 esetben most készül a be- és kiömlőkamrák építése. Hozzátette, eddig nem hátráltatta a munkálatokat az építőanyag drágulása.