Zajlanak a kátyúzások, útfestések Székelyudvarhely-szerte

Székelyudvarhelyen javában zajlik az utak, utcák útburkolatának javítása, valamint azok festése. A gázvállalat ugyanakkor több helyszínen is végzi a beruházásait.

Még a tél beállta előtt kijavítják a hibás útburkolati részeket Székelyudvarhelyen • Fotó: Beliczay László

Nagyobb javítási munkálat lesz a Tihadar bejáratnál, a Kisköved utcában, a Gyepes bejáratnál, a Szentimre utcában (járdát fognak aszfaltozni), de ilyenek tervben vannak a Vámosok, Kovácsok utcákban, valamint a Virágok sétányán.

„Ezek a javítási munkálatok szerepelnek az ütemtervben, bízunk benne, hogy az időjárás is kedvezni fog” – mondta el Zörgő Noémi. Hozzátette: a törtköves útszakaszokat a város önerőből feljavította még tavasszal, hasonló munkálat is lesz még idén ősszel, amelynek során gyalulni fogják ezeket az utcákat, illetve anyagpótlás is lesz, ahol ez szükséges.

Minden útszakaszon, ahol az aszfaltozást befejezik, az útjelzések felfestése következik

– mondta a sajtószóvivő.