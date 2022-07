Volt értelme a lakossági nyomásnak, idén is lesz szekeres és lovas felvonulás

Nem mindennapi előzmények után sikerült engedélyeztetnie a Csíkszeredai Polgármesteri Hivatalnak, hogy a szombati Ezer Székely Leány Napja rendezvényre érkező székelyruhás csoportok szekéren és lóháton is végigvonulhassanak Csíkszereda központján. Ehhez döntően hozzájárult az a közfelháborodás, ami a nagy népszerűségnek örvendő felvonulás szüneteltetésének szándékát és az utána történt magyarázkodást kísérte.

A járványhelyzet miatt 2020-ban és tavaly is elmaradt a felvonulás, ezért is váltott ki felháborodást és értetlenséget az a hivatalos bejelentés , hogy idén sem tartják meg ezt. Az alapvető indok a 2002. évi sürgősségi kormányrendelettel elfogadott, azóta nagyon sokszor módosított és kiegészített Közlekedési Törvénykönyv 71-es cikkére való hivatkozás volt, ez ugyanis tiltja a szekerek és lovasok megyei jogú városok területén való közlekedését. A főszervező Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes honlapján megjelent tájékoztató szerint a rendőrség a jogszabályi tiltás miatt nem engedélyezheti a több mint 90 szekér, hintó, valamint 60-70 lovas felvonulását.

12 éve – a járványidőszakot kivéve – hangulatos eseménye Csíkszeredának az Ezer Székely Leány Találkozóra a környező falvakból érkező, székelyruhát viselő csoportok szekereken, illetve lóháton történő bevonulása a hargitai megyeszékhely központjába, ahol a Szabadság téren közös táncot is bemutatnak a résztvevők. Mivel az esemény helyszínére, a csíksomlyói hegynyeregbe nem mindenki látogat ki, a parádét nagy érdeklődés kíséri.

Mivel a tiltás 20 éve érvényben van, a parádék viszont azután kezdődtek, ráadásul más városokban is szerveznek hasonló rendezvényeket, a hivatalos magyarázatok csak növelték a felháborodást, amelynek a legtöbben a legismertebb közösségi oldal nagy létszámú csoportjaiban adtak hangot.

A homály akkor sem oszlott el, sőt, tovább sűrűsödött, amikor a szócsatába a városháza is bekapcsolódott a közösségi oldalon, és tovább magyarázkodott: „A járványt megelőzően bizalmi alapon, jól szervezetten mindig sikerült megoldást találni a hasonló megmozdulásokra. A járványhelyzet miatt azonban folyamatosan változott a törvényességi környezet, a lehetséges buktatókra pedig a prefektus intézményének 2021. június 3-i levele is felhívta a figyelmet, szigorúbb hatósági ellenőrzéseket vetítve előre” – hangzott az indoklás, amelyből nem derült ki, hogy akkor a törvény változott-e (egyébként nem), vagy a prefektus akar valamit a jogszabályhoz még hozzátenni, mint ahogy a bíróságok tették ezt a székely zászlók ellen indított perek során.

Ahogy ez történik egyébként más városokban, így például Brassóban is, ahol idén május elsején az óváros több utcáját időlegesen lezárták, hogy a népviseletbe öltözött fiatalabb és idősebb brassói férfiak (Junii Brașovului) csoportjainak hagyományos lovas felvonulását megtartsák, több mint 200 lovassal.

Van kiút

Az események csütörtökre felgyorsultak, ez abból is látszott, hogy alig két óra alatt teljesen megváltozott a helyzet. Füleki Zoltánnal, a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes aligazgatójával, önkormányzati képviselővel történt kora délelőtti beszélgetésünkkor még úgy tűnt, nincs megoldás, ő egyébként adott egy magyarázatot arra is, hogy az utcák lezárása miért nem oldható meg. Mint kifejtette, korábban ezt polgármesteri rendelettel lehetett megtenni, amelyhez nem kellett a rendőrség beleegyezése, most viszont már tanácsi határozatra van szükség ehhez, amelyhez kell a rendőrségi jóváhagyás, ezt pedig nem fogják kiadni a törvény előírásai miatt. Így a helyi önkormányzat nem tud erre vonatkozó határozatot elfogadni – zárta a kört.

Szembesítettük a brassói eseményekkel is, amelyről úgy vélekedett, ez nem jó példa, hogy máshol nem tartják be a törvényt, és nem azt jelenti, hogy itt sem kell ezt betartani, mert ez büntetéseket von maga után.

Mielőtt a rendőrséghez fordultunk volna, Korodi Attila polgármestertől megtudtuk, folyamatban van a gyökeres változás, és elképzelhető, hogy mégis lesz felvonulás.