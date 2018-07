Volt egy kis pánik a romániai turisták körében a görög tűzvész miatt

Bár a görögországi erdőtűz híre a hazai nyaralni készülők közt is okozott némi pánikhangulatot, romániai turisták nincsenek veszélyben, és a nyaralni készülőknek sincs okuk aggodalomra. A hazai turisták inkább a görög szigetvilágot szeretik látogatni, az pedig jóval távolabb van a tűz által érintett Athén-közeli környéktől.

• Fotó: Pixabay

Több mint nyolcvan halálos áldozat, kétszáznál is több sérült, lángok martalékává váló települések, autók, nyaralók, lakóházak – mérhetetlen pusztítás söpört végig Görögország nyugat-attikai régiójában, miután erdőtűz ütött ki hétfőn az Athéntól mindössze 30 kilométernyire lévő, tengerparti Matin.

Időnként az utasok feliratkoznak olyan körutazásokra, amelyek érintik Peloponnészoszt vagy Athént, ezeknek a körutazások most módosulni fognak. „A turisták nagy része a szigetvilágot választja, oda vannak charterjáratok, s ebben a periódusban inkább ezeket részesítik előnyben az emberek. Igaz, most betettek Kolozsvárról egy charterjáratot Ahténba, de nekünk augusztus közepére és végére vannak azzal lefoglalt útjaink, addig remélhetőleg megszűnik ez a káosz” – fogalmazott Kelemen Barna.

Mi azonban elmagyaráztuk, hogy ez Athént és környékét érinti. Nyilván az ott lévő turistákat amúgy is befolyásolja az eset, még ha távol vannak is, a hangulatra rányomják a bélyeget a történtek, hogy ők nyaralnak, jól érzik magukat, pihennek, egyesek meg élet-halál között lebegnek a kórházban. De veszély, az nincs” – fogalmazott Kelemen Barna, aki szerint

Néhány utasunk felhívott, érdeklődött, hogy mennyire veszélyes most Görögországba utazni, változtassanak-e úti célt, az emberek ugyanis nem nézik végig a híreket, csak annyit hallanak, hogy tűz van Görögországban, és bepánikolnak.

Ezt erősítette meg Kelemen Barna marosvásárhelyi turisztikai szakember is, aki szerint a hazai turisták nagy része a nyaralás helyszínének kiválasztásakor a görög szigetvilágot részesíti előnyben, az pedig jóval messzebb van a tűzvész sújtotta területektől.

a tűzvész sújtotta helyszínekre nem igazán szoktak járni a romániai turisták, ezért is nincsenek veszélyben.

A terrorcselekmények befolyásolják az utasokat

A turisztikai szakember elmondta, ami komolyabban befolyásolja az utasok nyaraló kedvét és célpontját, azok a terrorcselekmények, de már azok sem olyan mértékben, mint régen. „Picit immunissá váltak már a turisták is, mert tudják, hogy bárhol, bármikor előfordulhat bármi.

Hálistennek azokon az úti célokon, ahol előfordultak ilyen problémák, ott most nyugalom van, így nyugodtan mennek nyaralni például Tunéziába, Egyiptomba, Marokkóba is.

A nagy politikai zűrzavar is befolyásolja még a turistákat, két évvel ezelőtt például, amikor Törökországban meghiúsult az államcsíny, az nagy port kavart az egész országban, de akkor is normális körülmények közt nyaraltak a turisták, még ha összeszorult szívvel indultak is el, hiszen Isztambulban, Ankarában volt zűrzavar, ami 700–800 kilométerre van a frekventált turisztikai központoktól” – magyarázta a marosvásárhelyi utazási iroda vezetője.

Görögország amúgy kedvelt úti célja a romániai turistáknak, évente 700–800 ezer hazai turista látogatja meg a helléneket, az Turisztikai Ügynökségek Országos Egyesületének adatai szerint mintegy 100–120 ezren jelenleg is Görögországban nyaralnak.