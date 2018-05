Víz nélkül a gyümölcsfák is csak erre képesek

A kaszálók, illetve az őszi vetésű gabonák sínylették meg legjobban az esőzések hiányát, ugyanakkor a gyümölcsösökben is tapasztalni a szárazság negatív hatását. Több udvarhelyszéki gazda is arra panaszkodik, hogy noha bőven lett cseresznye a fákon, azok nagyon apróra nőttek. Ugyanakkor a később érő gyümölcsök terméseinek jelentős része elszárad és a földre hullik. Érdemes kapálni, locsolni a kerteket – ezzel lehet mérsékelni a kárt.

Amit már most tudni. Apró lett a cseresznye, de a megyre is hasonló sors vár • Fotó: Barabás Ákos

Arra is kitért, hogy a cserjenövények esetében – ribizli, málna stb. – is gondokat okozhat a szárazság, hiszen gyökereik nagyon közel vannak a talaj felszíni rétegéhez.

Erős volt a szilvadarazsak rajzása is: virágzás után belepetéztek a búzaszem nagyságú gyümölcsbe, amelyek várhatóan rövid időn belül a földre hullanak – közölte Székely Csaba, aki több gazdához hasonlóan maga is tapasztalta a jelenséget. Ez ellen csak úgy lehet védekezni, ha sziromhullás után rögtön megpermetezzük a fákat rovarölő szerrel. A szakember egyébként úgy látja, hogy

Különösen a korai érésű gyümölcsfák – cseresznye, meggy – érezték meg a szárazságot – jelentette ki Székely Csaba nyikómalomfalvi agrármérnök, aki maga is gyümölcsfákat nevel. Rámutatott, korán beérett például a cseresznye, ám csak apró, kevésbé „húsos” termény lett. Ez fog történni a meggyel is, amely már elkezdett sárgulni. A többi gyümölcsfa kissé jobb helyzetben van, hiszen azoknak mélyebben vannak a gyökereik.

„Noha a fagyokat megúsztuk, ez lett az eredménye az esőzések elmaradásának” – magyarázta. Más gyümölcsfákon is látja, hogy nincs minden rendben, a virágzás után megjelenő termések jó része elszárad és a földre hullik. Ezenkívül pedig úgy tűnik, hogy tavalyhoz képest a környékbeli kaszálókban és a veteményesekben is kevesebbet kell fáradozni betakarításkor.

A székelyudvarhelyi piacon sétálva egy idős hölggyel találkoztunk, aki éppen szatmári eperért állt sorba, noha maga is termeszti a gyümölcsöt. Kérdésünkre azt felelte, sajnálja, hogy vásárolnia kell, de sajnos a kertjében nagyon kevés eper lett, ráadásul apróra nőttek, így nincs választása. Úgy véli, a szárazság az oka a silány termésnek. Hozzá hasonlóan pórul járt az oroszhegyi Kovács Levente is, aki a

Gyengén fejlődő haszonnövények

Megsínylették a takarmánynövények az elmúlt időszakot, ami látszik a kaszálókon és legelőkön – jelentette ki Török Jenő. Mint mondta, megszenvedték a vízhiányt az őszi vetésű gabonafélék is – búza, árpa, tritikálé –, amelyek most nem elég fejlettek, és nem nőttek elég sűrűn. „Valószínűleg a szalmájuk is rövidebb lesz, a termés pedig az átlagosnál kevesebb” – magyarázta. Akik későre vetették el a kukoricát, amikor már nem volt elegendő víz a talajban, azoknál megtörténhet, hogy nem megfelelő sűrűségben hajt ki a növény. Ritkább esetben az is előfordulhat, hogy egyes parcellákban újra kell vetni.

A pityókatermény még nem károsodott,

hiszen van víztartaléka a gumókban a fejlődő növényeknek. Az ugyanakkor lehet, hogy egyenlőtlenebbül kelnek ki a többi évhez képest.

Fontos a talaj milyensége



András József csíkszentgyörgyi gyümölcstermesztő kérdésükre arról tájékoztatott, hogy helyi gyümölcsöse ‒ amelyben alma-, körte-, szilva-, barack-, cseresznye-, meggy-, dió- és nektarinfa is található ‒ egyelőre nem sínylette meg a szárazságot, mint mondta, az ottani agyagos talaj megtartotta a nedvességet. Mindössze a frissen elültetett ribizlidugványokat volt szükséges locsolnia. Megjegyezte ugyanakkor, elsősorban azokban a gyümölcsösökben lehet gond, ahol a talaj inkább kavicsos, homokos, és nem tartja meg a vizet. Emellett azok a fák esetében, ahol a gyökerek a felszíni rétegekben húzódnak, éppen emiatt ő maga nem is szoktatta fáit a locsoláshoz, így gyökereik a mélyebb rétegekben „keresték meg” a szükséges vizet.

Kapálni, locsolni kell

„Ahogy a régi mondás tartja, egy jó kapálás felér egy esővel” – értett egyet az agrármérnök és a mezőgazdasági igazgatóság vezetője. Úgy vélik, jót tesz a sorokba ültetett haszonnövényeknek – sőt a cserjéknek is – a talaj felső rétegének fellazítása, valamint a gyomok eltüntetése. A terményveszteséget ugyanakkor locsolással is lehet csökkenteni, ha van rá lehetőségük a gazdáknak.

Ki kérhet kártérítést?



Csak abban az esetben érdemes jelenteni a szárazság okozta károkat a polgármesteri hivataloknál, ha több mint harminc százalékos terménykiesésről van szó, ellenkező esetben ugyanis csak terményingadozásról beszélhetünk – közölte Török Jenő. Hangsúlyozta, egyelőre nem tudni, hogy az állam kárpótolja-e a pórul jártakat, de mindenképp jó, ha a gazdáknak van hivatalos papírjuk a történtekről.