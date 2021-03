Vízáremelés, Monturist-ügy Gyergyószentmiklóson – így látja az EMSZ

• Fotó: Gergely Imre

Miután csütörtökön több fontos döntés is született a gyergyószentmiklósi képviselő-testület ülésén, amellyel az Erdélyi Magyar Szövetség frakciója nem értett egyet, pénteken sajtótájékoztatón ismertették ezekkel kapcsolatos álláspontjukat.

„Miután az új rendszer át lesz adva, és a lakóknak minőségi szolgáltatást tudunk biztosítani, azaz nem sárlé folyik a csapon, és a 4. emeleten is megfelelő a víznyomás, akkor lehetne árat emelni” – fogalmazott Kémenes László EMSZ-es tanácsos. Leszögezte, számukra is egyértelmű, hogy a jelenlegi, 1,97 lejes köbméterenkénti ár nem fenntartható, de a kivitelezés alatt álló hálózatfelújítás és bővítés után felálló új rendszer még számos kérdőjelt tartogat.

Amikor minden kérdőjelre meglesz a válasz, és pontosan tudják majd, hogy milyen költségei lesznek a hálózat üzemeltetésének, akkor kellene egy árkalkulációt végezni, és olyan árat meghatározni, amely alapján fenntartható lesz a szolgáltatás.

Előre látható (és erről az RMDSZ frakcióvezetője, Erős Levente is így vélekedett a tanácsülésen), hogy az új ár sem lesz elégséges, és amint az új vízház működése elindul, újabb áremelésre lesz szükség – mutatott rá Kémenes. Hozzátette, a szennyvízhálózat bővítésről szóló beruházás kivitelezési határideje 2021. szeptember, az ivóvízhálózat felújításáé pedig 2022. február, tehát már közel van ezek átadása – már annál is inkább, mert az RMDSZ a kampányban a beruházások felgyorsítását ígérte – jegyezte meg.

Fejleszteni csak úgy lehet, ha van terület hozzá

A csütörtöki ülésen újra napirendre került a város gyilkostói területeit adminisztráló Monturist Kft. sorsa is. Mint ismeretes, 2020-ban az akkori testület egyöntetűen úgy határozott, hogy a céget felszámolják, és a tó körüli telkeket saját kezelésébe veszi az önkormányzat. A választás után felállt RMDSZ-es többség és Csergő Tibor András polgármester ezzel szemben a cég tovább működtetését szorgalmazza. Szükséges a cég közgyűlésének összehívása, ahol a képviselő-testületből kiválasztott személyek képviselik a várost. Erről egy hónapja már szavaztak, most pedig újra sor került erre, ugyanis a törvény értelmében a közgyűlési delegációnak tükröznie kell a képviselő-testület jelenlegi politikai összetételét, és februárban csak RMDSZ-es képviselők jelentkeztek erre.

Most csütörtökön immár hivatalosan is felkérték az EMSZ, a POL és a PNL képviselőit, hogy vegyenek részt a közgyűlési delegációban. Ők azonban nem vállalták ezt. A közgyűlésen így csak Csergő Ottó és Keresztes Zsombor RMDSZ-es képviselők lesznek a város küldöttei. A pénteki sajtótájékoztatón ezzel kapcsolatosan is kifejtették álláspontjukat az EMSZ-frakció tagjai.

Vadász Szatmári István elmondta, a Monturist 24 éve semmilyen hasznot nem hoz Gyergyószentmiklósnak, a cég fel is élte a bevételeit.

2019-ben 350 ezer lejes bevétele volt a cégnek, amiből semmi nem került a városkasszába, így egy ekkora összegről mond le továbbra is az önkormányzat azzal, ha ezután is a cégre bízza a területei hasznosítását.

Vadász kifejtette, az álláspontjuk, ahogy egy éve, most is az, hogy a céget fel kell számolni, a területeket pedig a város saját kezelésébe kell vegye. Jelenleg ugyanis, amíg a cég gazdálkodik velük, az önkormányzat nem is tud fejlesztéseket végezni ott. Kormánytámogatásra csak úgy pályázhat, ha a területek a tulajdonában vannak – szögezte le a képviselő.

Fontos kérdésekről várnának tájékoztatást

Tusa Szilárd egy harmadik témát is felvetett: a képviselők szeretnék megismerni azt a hatástanulmányt, amely a gázhálózat kiépítéséról szól, ugyanis ők is csak a sajtóból értesültek ennek a létezéséről, amikor Csergő Tibor András polgármester ezt múlt heti sajtótájékoztatóján közölte. Azonban a tanácsosok többszöri kérésre sem ismerhették annak a tartalmát. Immár a sajtón keresztül is kérik a polgármestert, az RMDSZ-es többségi frakciót és a városháza illetékes szakirodáit, hogy bocsássák rendelkezésükre a kért információkat a gázhálózat hatástanulmányával kapcsolatban és a későbbiekben felmerülő más fontos kérdésekben is.