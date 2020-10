Vitaminokkal és lázcsillapítóval tölti fel házi gyógyszerkészletét a lakosság

Az úgynevezett családi patika feltöltésének időszaka az őszi hónapokra esik. Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

„Leginkább Paracetamolt és C-vitamint vásárolnak nálunk, ez nem meglepő. Most mindenki védekezni próbál a megfázás és influenza ellen” – tudtuk meg Csíkszereda egyik legforgalmasabb gyógyszertárában. Az úgynevezett családi patika feltöltésének időszaka az őszi hónapokra esik – mondták el a gyógyszerészek. A D és B-vitaminok iránt is van kereslet, továbbá immunerősítőket is szép számban értékesítenek.

Kézfertőtlenítőt, védőmaszkot és megfázás elleni gyógyszereket keresnek leginkább a vásárlók, utóbbiból több doboznyit is kérnek.

HIRDETÉS

„A recept nélküli gyógyszerek árai emelkedőben vannak ebben az évben. Nem túlzok, ha azt mondom, néha hetente emelkedik egy-két termék ára” – mutatott rá a vény nélkül kapható gyógyszerek esetében tapasztalható tendenciára a patikus.

Augusztusban is voltak drágulások, november elejétől pedig újabb árnövekedésre figyelmeztetett több beszállító.

Nehézkes egyes gyógyszereknek beszerzése

Hiánycikkek is vannak jelenleg a gyógyszerpiacon. A cukorbetegek számára az inzulinos receptekre a megszokottnál jóval korábban kell leadják a rendelést.

A legnagyobb hiány a pajzsmirigybetegek gyógyszeréből, az Euthyroxból van. Március óta egyetlen szemet sem kaptunk a beszállítóktól

– hangzott el az egyik gyógyszertárban. Ennek a gyógyszernek már az év eleje óta, országosan akadozik a beszállítása.

A védőmaszkok egyre elterjedtebb használata nem okozott gondot a beszerzésben, a tavaszi nagy hiány elmúlt és már hozzáférhető áron elegendő tartalékkal rendelkeznek a gyógyszertárak.

Egy másik patikában is hasonló keresletről számoltak be. Mint a gyógyszertár vezetője fogalmazott, C és D-vitamint, cinket és multivitaminokat keresnek leginkább a vásárlók, ezekből elegendő mennyiségük van készleten, de az utánpótlással sincs gond. „A gyógyszerek árai hol fennebb, hol lennebb jönnek, de ez mindig is így volt” – mondta. A hiánycikkeknél ő is megemlítette az Euthyrox-ot és a cukorbetegségben szenvedők gyógyszereit, ezekből vagy nagyon keveset vagy csak ritkán tudnak beszerezni.

Maximalizált árak

„A legalapvetőbb vitaminokból tankolnak fel az emberek a hideg idő beálltával. Ugyanakkor az influenza elleni oltást is sokkal többen keresik, mint korábban. Ebből mi ötven adagot kaptunk az elején, de az pillanatok alatt elfogyott” – számolt be egy másik gyógyszerész. Arra is kitért, hogy a koronavírus-járvány romániai megjelenését követően, azaz márciusban,

robbanásszerűen megugrott a megfázással kapcsolatos gyógyszerek és kiegészítők ára.

Aztán június és július időszakban volt egy nagy árváltozás a receptköteles gyógyszerek esetében. Ezeknek országszinten maximalizálva van az áruk, amelyet az egészségügyi minisztérium határoz meg” – magyarázta a gyógyszerész. Ő is kitért a korábban hiánycikként említett termékekre, de ezzel kapcsolatban azt is elmondta, hogy sok érintett nem várja meg, hogy a hazai patikák kapjanak, hanem Magyarországról beszerzi azokat.