Visszavette az önkormányzat a temetkezési vállalkozástól a sírkert működtetését

Nem változik semmi, csak a bérleti és temetőkarbantartási díjat ezentúl a városnak kell fizetni • Fotó: Sándor Csilla

– magyarázta Csutak József. Mint mondta, a temető karbantartásának költségei vannak, amellett, hogy fizették a víz- és villanyáram-költségeket, temetőőrt is alkalmaztak, aki rendezte a sírkertet, továbbá felújítási munkálatokat is végeztek, többek között kicserélték, illetve javították a kerítést.

Mikor átvettük, akkor első dolgunk volt nyilvántartást készíteni, ami nem volt könnyű feladat, és még most is akadnak olyan elhanyagolt sírhelyek, amelyeknek nincs gazdája

Csutak József, a Szentlélek utcai temetőt korábbi ügykezelő cég, a Csík-Car Service Kft. ügyvezetője megkeresésünkre elmondta, zökkenőmentes az átadás, a sírhelyekről készült nyilvántartásukat is a polgármesteri hivatal rendelkezésére bocsátották. Tizenöt éven át rendezték a sírkertet, mint Csutak József elmesélte, a temető eleinte az egyházé volt, majd később államosították, végül a város adminisztrálásába került, így a közüzemek ügykezelte, tőlük vette át egy temetkezési cég, annak megszűnése után látták el ők egészen mostanig a temető adminisztrálását.

Az önkormányzat 2011-ben határozatban szabta meg a Kalász lakótelepi temető karbantartására, a ravatalozó használatára, a sírhelybérlésre, valamint az autók behajtási engedélyére vonatkozó árakat. A határozatot decemberben mindössze annyiban módosították, hogy belefoglalták a Szentlélek utcai temetőt is, de

A Szentlélek utcai temetőre ezentúl ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a Kalász lakótelepi temetőre, így az árakra vonatkozó szabályok is. A sírhelyek bérleti díjait a csíkszeredai városháza pénztárába kell befizetni.

jelenleg folyamatban van a sírkert átvétele, illetve készülnek arra is, hogy közleményben értesítsék a változásokról a sírhelyek bérlőit.

A sírkertben járva Csutak József megmutatta az egyik legrégebbi sírhelyet, laborfalvi László Géza nyugalmazott törvényszéki bíró sírját, aki 1856-ban született és 1936-ban hunyt el. Nyughelyét valamikor egy egyszerű fakereszt jelölte, erről egy fénykép tanúskodott, amelyet unokája bocsátott Csutak József rendelkezésére. Az unoka szerint ez lehetett az első sírhely a temetőben, amely helyében ma már márványtáblás sírkő áll.

A Csík-Car Service Kft. vezetője hozzátette, nem bizonyos, hogy ez volt az első sírhely, ugyanis úgy tudja, hogy egy korábbi dátumú, azaz 1932-ből származó sírhely is lehet a temetőben. A Szentlélek utcai sírkertben nyugszik Müller László, az 1989-es forradalom csíkszeredai hőse is, akit 18 éves korában, sorkatonaként Brassóban ért gyilkos golyó. Sírhelyénél évente tartanak megemlékező ünnepséget. A temető sarkában továbbá egy kripta-kápolna is található, lakattal lezárt, megrozsdásodott vasrácsos ajtaján benézve egy oltárt és fölötte egy Mária-szobrot lehet látni. A falán lévő márványtáblákon pedig Császár Ferenc közgazdász neve olvasható, illetve dr. Zakariás Manó ügyvédnek (1875–1961) és nejének, Száva Rozáliának (1888–1941), valamint dr. Zakariás Jenő ügyvédnek (1885–1962) és nejének, Száva Katalinnak (1889–1973) a neve.