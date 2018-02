Visszatekintésről és idei tervekről szólt a pálfalvi falugyűlés

Nemcsak az önkormányzat múlt évi tevékenységéről, hanem az idei költségvetés konkrét eloszlásáról is beszámolt a helyieknek Ferencz Csaba, Csíkpálfalva polgármestere a vasárnapi falugyűlésen.

• Fotó: Gecse Noémi

Csíkpálfalva község önkormányzatának múlt évi tevékenységéről tájékoztatta a jelenlevő helyieket Ferencz Csaba polgármester a vasárnap délelőtti falugyűlésen a pálfalvi kultúrotthonban. Beszámolójában kitért az önkéntes tűzoltó-alakulat tevékenységére is ‒ tavaly három tűzesethez vonultak ki, és több árvíz során nyújtottak segítséget a rászorulóknak, emellett pedig tűzvédelmi felkészítőket is tartottak.

Ezt követően az idei költségvetésüket is ismertette a helyiekkel, amelyet pénteken fogadott el az önkormányzat képviselő-testülete. Mint kiderült,

idén 7,4 millió lejből gazdálkodhat a község, ennek az összegnek a nagyobb részét (4,48 millió lej) a vidékfejlesztési program révén megnyert ‒ községi utak feljavítását, illetve tűzoltó felszerelések és beavatkozási gép beszerzését célzó ‒ pályázataik értéke teszi ki.

Így működésre tulajdonképpen mintegy 2,3 millió lej áll a rendelkezésre, amelyből közel egymillió lejt a bérek biztosítására fordítanak, de így is csak 11 hónapra tudták betervezni azokat.

A községvezető továbbá részleteiben is kitért arra, hogy a fennmaradó 600 ezer lejből milyen beruházásokra mekkora összeget szánnak az idén, többek között pénzt fordítanak a pálfalvi ravatalozó építésére, valamint sportpálya, parkoló létesítésére is. S mivel tervek nélkül nem lehet további fejlesztéseket eszközölni, így dokumentációk készítése is az idei elképzelések között van ‒ mint például a csíkpálfalvi iskola felújítására, területrendezésére. Kész tervük van emellett a csomortáni strand helyreállítására, térfigyelő kamerák beüzemelésére, illetve a közvilágítási rendszer felújítására.