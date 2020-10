Visszamenőleg kér pénzt a csíkszentléleki polgármesteri hivatal

A csíkmindszenti multifunkcionális sportterem • Fotó: Veres Nándor

2018 nyarán tartotta lakodalmát Bene Réka és férje az említett helyszínen. A terembérlésre még év elején megkötötték a szerződést, a nagy nap után pedig ki is fizették a teljes összeget. „Nemrég érdekes telefonhívást kaptunk. Röviden tudatták, büntetést fog kiküldeni Csíkszentlélek Polgármesteri Hivatala, ugyanis ellenőrzést tartott a hivatalnál a számvevőszék, és mint kiderült, tartozásunk van a terem bérlése után. Hitetlenkedve hallgattuk, hiszen a szerződésbe foglalt összeget mi az utolsó lejig kifizettük” – foglalta össze Réka.

Néhány napra rá meg is kapták a felszólítást, amelyben 225 lej szerepel. Mostanra az ismerőseik közül tizenkét pár kapott hasonló tartozásról szóló hivatalos értesítést: olyanok, akik a 2017–2019 időszakban bérelték a sporttermet hasonló eseményre. Réka pontosított, mindegyik esetben általánosan 180 lejről és a kamatról szól a dokumentum. De, mint mondta, még labdarúgócsapatot is szólítottak fel a 230 lejes tartozásukra.

Többen jelezték, hogy jogtalannak tartják az utólagos követelőzést. Közösen fogjuk megfellebbezni a felszólításokat, ha pedig szükséges, jogi útra tereljük az ügyet

– jelentette ki határozottan, hozzátéve, ügyvédi véleményezés után biztosították őket, törvényellenes a szerződésen kívüli követelőzés. Jelezte, nem az utólagos kifizetés mértéke bántja, sokkal inkább, hogy eltelt két év az esemény óta, és most derülnek ki a tartozások. Erdély András, egy másik érintett meglátása szerint arról lehet szó, hogy az önkormányzat nem fizette be a terembérléssel járó jövedelmi adót az államnak, így most ezt az összeget igyekeznek behajtani a károsultakon.

Tovább kutakodva kiderült, egy Csíkszentleléken bejegyzett kisebb vállalkozástól már horribilis, 82 ezer lejt követel a polgármesteri hivatal. Az érintett cég vezetője lapunknak elmondta, az ő esetében adóhátralékot állapítottak meg hat évre visszamenőleg. „Teljesen érthetetlen számomra ez, hiszen cégként minden évben kellett igazoljam a hivatalos szerveknél, hogy nincs tartozásom az állam felé. Ezt a papírt meg is kaptam Csíkszentlélek Polgármesteri Hivatalától minden évben, erre most úgy néz ki, mégis tartozok egy tetemes összeggel” – áll értetlenül az eset előtt. A tervezéssel foglalkozó cégnél

épületadó utáni hátralékot állapítottak meg, holott a székhelyként bejegyzett épületre eddig sem kevés adót fizetett jogi személyként.

„Az építkezés végeztével még fel is értékeltük az épületet egy elég magas értéket meghatározva, tehát szó sincs arról, hogy meg szerettük volna úszni a magas adót és alacsonyabb értéket adunk meg a hivatalnak. Nem áll módomban kifizetni ezt az összeget” – jelentette ki, hozzátéve, megfellebbezte a büntetést, ügyvédet fogad és perelni fog, mert szerinte nem etikus, hogy a hivatal tévedését rajtuk hajtsák be.

Mit mond az ügyvéd?

Szikszai Tamás ügyvéd véleményét is kikértük. Mint mondta, a számvevőszék általában arról határoz, hogy károsul a közérdek és a közpénz, utóbbit pedig valahonnan be kell hajtani. Ezt a döntést meg tudja támadni a helyi önkormányzat, de úgy látszik, ebben az esetben ők ezt elfogadták. Ő ugyan nem ásta bele magát az ügybe, de két, a fizetésre felszólító dokumentum láttán úgy nyilatkozott lapunknak, szerinte jogtalan a követelés. „Ezek alapján azt feltételezem, az ingatlan leltári értéke nagyobb volt, mint amennyit meghatározott a hivatal. A két fél között volt egy szerződéses viszony, és ha a polgármesteri hivatal rosszul, vagyis jelen esetben alacsonyabb összegben határozta meg a bérleti árat, az csakis ő felelőssége” – világosított fel. Hozzátette, lehetséges, hogy hosszú ideig nem volt felértékelve az épület, így értelemszerűen a korábbi és megszokott áron adták azt ki. „Elsősorban a polgármesteri hivatal tudna tiszta vizet önteni a pohárba. Első lépésként meg kell tudni, milyen alapon büntette meg őket a számvevőszék” – húzta alá.

Lapunk Csíkszentlélek Polgármesteri Hivatalánál több napon át érdeklődött az ügy kapcsán, ám hiába. A hivatali alkalmazottól mindössze annyit tudtunk meg, neki nincs felhatalmazása választ adni, és átirányított a leköszönő polgármesterhez, aki többszöri hívásunkra sem válaszolt.