Vissza a gyökerekhez, példa a nagyanyáinktól

A Caritas Vidékfejlesztés évek óta igyekszik segíteni a gyergyószéki gazdákat, többféle képzést szerveznek. A tapasztalat is azt mutatja, hogy a gazdasszonyok is igénylik az információ- és tapasztalatgyűjtést. Az első gazdasszonyképzés nagy sikerére való tekintettel meghirdették az újabb találkozósorozatot, amelyre még lehet jelentkezni.

A nők szerepe ugyan sokan változott az elmúlt évtizedekben, de az utóbbi időben mind többen igyekeznek visszanyúlni a gyökerekhez, újra előásni déd- és nagymamák által jól bevált módszereit, és azt a gyakorlatban alkalmazni. Ehhez is segítséget nyújt a Caritas Vidékfejlesztés Gyergyószentmiklóson, ahol a gazdasszonyoknak szerveztek képzéseket, találkozókat.

Látjuk azt, hogy egy gazdaságban szükség van férfira, nőre és a gyerekekre is, tehát, a teljes családra. Mindenkinek megvan a maga tevékenységi köre, és egymást nagyon jól ki tudják egészíteni

– hangsúlyozta Köllő Réka projektmenedzser, aki elmondta, hogy a találkozókat féléves kutatómunka előzte meg, kiderült, hogy több száz évvel ezelőtt is volt gazdasszonyképzés, és jelenleg is népszerű Nyugat-Európában. „Kicsit próbáltuk feleleveníteni, áttenni a 21. századba, a mostani igényeknek megfelelően. Kéthetente találkoztunk, amikor a tíz résztvevő ráért. Tizenhat témakört dolgoztunk fel, boncolgattunk, előadókat is hívtunk” – részletezte a Köllő Réka.