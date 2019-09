Villanypásztor állja a kukázó medvék útját

Mivel önmagukban nem váltak be, tovább növelték a medvebiztos szeméttárolók hatékonyságát Tusnádfürdőn: villanypásztorral vették körbe ezeket két helyszínen is. A területileg illetékes vadásztársaságnak vannak fenntartásai, az önkormányzat azonban a lehetséges kockázatokra is gondolt.

Csend van a villanypásztorral körbevett kukáknál a késő esti „medvelátogatási idő” alatt. Egyelőre elkerülik a szemeteseket a nagyvadak • Fotó: Pinti Attila

Villanypásztorral vették körbe a Fenyvesek és az Állomás utcai medvebiztos(nak hitt) szeméttárolókat Tusnádfürdőn. A kerítést hétfőn helyezték először üzembe, azóta pedig éjszakánként működtetik.

A villanypásztorokat a közvilágítási hálózathoz csatlakoztatták, így csak esténként kerülnek áram alá, reggelente kikapcsolnak.

A helyi polgármesteri hivatal ezért arra kérte a lakókat, hogy lehetőség szerint nappal vigyék le a szemetet, ám éjszakánként sem lehetetlen a tárolók megközelítése egy mozgatható kapu által. Ottjártunkkor láthattuk: az újítás olyannyira bevált, hogy a szerdára virradóra sem ember, sem medve nem járt a bekerített szemetesek közelében, amelyek környéke olyan tiszta volt, amilyennek évek óta nem láthatták az arra járók. A kérdés az, hogy meddig marad ez így.

A tusnádfürdői vadászterületeket is ügykezelő Szent Anna Vadásztársaság nem tartja jó megoldásnak a medvebiztos szeméttárolók villanypásztorokkal való körbekerítését, Rafain Zoltán elnök szerint

az intézkedés nyomán több lehet a kár, mint a haszon.

Mint érdeklődésünkre elmondta, eddig is volt rá példa, hogy udvarokba, házakba törtek be a medvék, ám ezután megsokszorozódhat az ilyen esetek száma. „Főként most jelent ez problémát, amikor a mezőkön kezd elfogyni az élelem, és a kukoricát is learatták. Két hónapig sokkal nagyobb veszéllyel nézhetnek szembe a tusnádfürdői háztartások, hiszen ha a szeméttárolóknál nem jutnak élelemhez a nagyvadak, a lakásoknál fogják keresni. Több mint 15 medve jár be rendszeresen a településre, az állomány túlnépesedett, szinte megtízszereződött a medvék száma az ideális értékekhez képest” – nehezményezte az elnök.