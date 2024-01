Villanyóra-leolvasásra érkezett, új szerződéssel távozott

A villanyóra leolvasásáról szóló lépcsőházi tájékoztatót kihasználva tévesztettek meg idős embereket és kötöttek velük új szerződést nemcsak áram-, hanem gázszolgáltatásra is Székelyudvarhelyen. Noha az érintettek aláírták az új megállapodást, a szerződéskötés körülményei miatt van még esélyük arra, hogy felbontsák azt – tudtuk meg a megyei fogyasztóvédelmi felügyelőségtől.

Az időszakos olvasásról tájékoztatót függesztett ki az áramszolgáltató vállalat e hónapban több Tábor-negyedi tömbház bejáratánál is, egy másik cég alkalmazottja azonban megelőzte őket, és

több idős embert is megtévesztve új szerződést kötött velük az áram- és gázszolgáltatásra is.

Nem sokkal később megérkezett az áramszolgáltató vállalat munkatársa leolvasni a villanyórát, és akkor derült ki, hogy az előző látogató megtévesztette a lakókat – mesélte el a történetet a férfi. Arra is kitért, hogy

Kiderült azonban az is, hogy a szerződés megkötésének a körülményei miatt a fogyasztóvédelem is segíthet az érintetteknek a szerződések felbontásában. Ha ugyanis

Ez azt jelenti, hogy 2014/34-es sürgősségi kormányrendelet értelmében a kliens 14 napon belül elállhat a szerződéstől. Tehát ha az említett 14 napon belül benyújtja a panaszt hozzánk, akkor a törvény alapján mi is tudjuk kötelezni a céget, hogy bontsa fel a szerződést”

– fogalmazott a hatóság Hargita megyei vezetője. Elmondta ugyanakkor azt is, hogy 14 napos határidőn belül az érintettek maguk is kérhetik a vállalat székhelyén a szerződés felbontását, de a fogyasztóvédelemhez is fordulhatnak, hogy a hatóság kezdeményezze a megállapodás felbontását.