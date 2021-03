Villámakció harmadszorra: virágokat ajándékoztunk és közel húszezer orvosi maszkot osztottunk szét Iszlai Katalin • 2021. március 08., 16:19 • utolsó módosítás: 2021. március 08., 18:51 2021. március 08., 16:19utolsó módosítás: 2021. március 08., 18:51 HIRDETÉS A korábbi két alkalomhoz hasonlóan hétfőn is nagy volt az érdeklődés az Erdélyi Médiatér Csoport maszkosztási akciója iránt: hat erdélyi városban és több mint egy tucat vidéki településen közel húszezer védőfelszerelést osztottunk szét. Mindenki örömmel fogadta a figyelmességet, akárcsak a tulipánokat, amelyeket a hölgyeknek adtunk át nőnap alkalmából.

• Fotó: Jakab Mónika

Közel húszezer orvosi maszk talált gazdára hétfőn hat erdélyi városban és több mint egy tucat vidéki településen az Erdélyi Médiatér Csoport támogatásával. Nem ez volt médiacsoportunk első ilyen megmozdulása, tavaly októberben és decemberben már tartottunk két hasonló villámakciót. HIRDETÉS

• Videó: Székelyhon Tv

Ahogy akkor, ezúttal is nagy volt az érdeklődés, Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön és Székelyudvarhelyen is örömmel fogadták a védőfelszereléseket. Nőnap révén a szebbik nem képviselőire is gondoltunk, a maszkcsomag mellett egy szál tulipánnal is megleptük őket.

• Fotó: Veres Nándor

Az akció egyik fő célja egyébként az volt, hogy felhívjuk a figyelmet a koronavírus elleni felelős védekezésre. Emellett ez lehetőséget biztosított arra is, hogy olvasóink személyesen találkozzanak azokkal, akik a mindennapokban garantálják a gyors és hiteles információk áramlását: többek között jelen voltak lapkézbesítőink, újságíróink, rádiós kollégáink, adminisztrációs munkatársaink és marketinges csapatunk is.

• Fotó: Veres Nándor

A meghirdetett időpontkor már több érdeklődő is várakozott a csíkszeredai helyszínen, hogy átvegyék a maszkcsomagokat. Sokan csak az akció miatt látogattak el a Nagyrét utcai Merkúr nagyáruház parkolójába, de olyanok is akadtak szép számmal, akiket meglepetésként ért az ajándékozás. Mindenki örömmel és hálával fogadta a négyesével csomagolt, egyszer használatos orvosi maszkokat, a hölgyek arcára pedig a nőnap alkalmából kapott tulipán is mosolyt csalt. Mi sem maradtunk ugyanakkor meglepetés nélkül: az egyik férfi, akinek védőfelszereléseket adtunk át, megajándékozta női munkatársainkat egy-egy szál szegfűvel.

• Fotó: Veres Nándor

A maszkcsomagok egyébként nemcsak a járókelők, de az arra autózók figyelmét is felkeltette, sokan a járművek lehúzott ablakán keresztül vették át a védőfelszereléseket. A mintegy egyórás akció alatt több ezer maszkot adtunk át a hargitai megyeszékhelyen.

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Örömmel fogadták a nőnapi figyelmességet a székelyudvarhelyiek is: kollégáink a Bethlen-negyedi Merkúr üzlet parkolójában osztottak maszkokat és virágot.

• Fotó: Erdély Bálint Előd

A friss tulipánok gyorsan elfogytak, de a védőfelszerelésnek is örültek a járókelők. Mivel ez volt lapcsaládunk harmadik hasonló akciója, ezért sok olyan ismerős arcot láttunk, akikkel korábban már találkoztunk. Tudják meg, nagy segítség a maszk annak, aki tényleg betartja a szabályokat, rendesen és rendszeresen hordja a védőfelszerelést. Csak azt tudja igazán, hogy vigyázni kell magára és másokra, aki már átesett ezen a szörnyű betegségen – osztotta meg tapasztalatait egy idős olvasónk. Hozzátette: a nőnapi virág már csak „hab a tortán”.

• Fotó: Erdély Bálint Előd

A Székelyhon székelyudvarhelyi székhelyén délután négyig folytatódott az egészségügyi maszkokból összeállított csomagok osztása, illetve a hölgyek ezúttal könyvjelzőt is kaptak ajándékba.

• Fotó: Haáz Vince

Meghatódva vették át a piros tulipánt, hálásan az egyszer használatos maszkokat a vásárlók, sétálók hétfőn a marosvásárhelyi Merkúr áruház parkolójában. Szerkesztőségünk tagjai immár harmadik alkalommal örvendeztették meg a vásárhelyieket a külön becsomagolt egészségügyi maszkokkal, hangsúlyozva az egészségügyi előírások betartásának, a maszkviselésnek a fontosságát.

• Fotó: Haáz Vince

Volt, aki ismerősként vette át a maszkokat, hiszen az olvasóink táborát erősíti, és korábban is kapott az egészségügyi védőfelszerelésből.

• Fotó: Haáz Vince

Olyanok is voltak viszont, akik érdeklődtek, hogy miért adjuk, majd elmondták: ők is fontosnak tartják a viselését, és reményüket fejezték ki, hogy hamarosan véget ér a járvány. A nők napja alkalmából a hölgyeknek nyújtott virágnak kivétel nélkül mindenki örvendett, volt, aki elmondta, hogy mástól nem is számít virágra. Már vártuk, hogy mikor lesz újra maszkajándékozás a Székelyhon részéről, mert biztos voltam benne, hogy lesz még – mondta munkatársunknak egy gyergyószentmiklósi olvasónk. Ő mintegy 20 személlyel együtt várta, hogy megérkezzünk és átadhassuk a kis csomagokat a Székelyhon olvasóinak, az IX FM hallgatóinak, vagy épp a médiacsoportunkhoz tartozó helyi televízió, a Fény TV nézőinek.

• Fotó: Gergely Imre

Az illető olvasónk elmondta, egyedül él és örül, hogy volt egy alkalom, amiért a szokásos bevásárláson, számlák fizetésén kívül kimozdulhatott. Örül annak is, hogy az újságírókkal, riporterekkel személyesen is találkozhatott, és válthatnak velünk néhány mondatot.

• Fotó: Gergely Imre

Médiacsaládunk gyergyói munkatársai a maszkok mellett tulipánokat is ajándékoztak az arra járó hölgyeknek, lányoknak. Volt azonban olyan olvasónk is, aki egy bimbózó cserjeágat ajándékozott nekünk, mondván, hogy az iroda melegében napokon belül kivirágzik, szebbé teszi a munkahelyünket. Sepsiszentgyörgyön a Sugás áruház előtti osztogatáson is pillanatok alatt elfogytak mind a védőmaszkok, mind a tulipánok. Többen is megjegyezték, hogy már találkoztak velünk itt régebben is, a nőnapi megmozdulásunk pedig igazán alkalomhoz illő volt a virágok ajándékozásával. Egy idősebb úriembernek ugyanakkor pont a jelenlétünkkel segítettünk egy családi perpatvar megakadályozásában: ottlétünk tudatosította benne azt, hogy március 8-a van, és illene ajándékot vásárolnia feleségének és lányának. Bízunk benne, hogy alkalomhoz illő figyelmességgel lepte meg a család hölgytagjait.

• Fotó: Jakab Mónika

Virágárusok gyűrűjében ajándékoztak maszkokat és tulipánokat kollégáink Kolozsváron. A Széchenyi téri piac bejárata előtt a járókelők örömmel fogadták felajánlásunkat, és köszönetet mondtak törekvéseinkért. Voltak ugyanakkor olyanok is, akik visszautasították a csomagot azzal az indokkal, hogy nekik van pénzük maszkra, és ezeket adjuk inkább a rászorulóknak.

• Fotó: Jakab Mónika

Hölgykollégáink kedvességét ugyanakkor saját készítésű képeslappal hálálta meg egy úriember, aki már korábbi akcióinkon is meglátogatott minket. A védőfelszerelések rövid időn belül elfogytak, a virágok pedig számos hölgy arcára mosolyt csaltak.

• Fotó: Jakab Mónika

• Fotó: Székelyhon

• Fotó: Székelyhon

• Fotó: Székelyhon

• Fotó: Székelyhon

• Fotó: Székelyhon