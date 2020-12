Ezúttal is több helyszínen ajándékoztunk védőmaszkokat – Vigyázzunk egymásra!

• Fotó: Haáz Vince

Az akcióval a közösség segítése mellett az volt a célunk, hogy felhívjuk a figyelmet: továbbra is fontos, hogy vigyázzunk egymásra.

Többen csak ezért látogattak a helyszínre, és olyanok is voltak, akik az autók ablakain keresztül vették át a csomagokat.

Az online oktatás bevezetése óta gyérültek a Gyergyószentmiklósról a közeli falvakba induló buszjáratok, és az utazók száma is megcsappant, de pénteken délben mégis annyian álltak a város művelődési háza előtti buszmegállóban, mint amikor a vidéki diákok várják az őket hazaszállító járatot.

Sok marosvásárhelyi azon lepődött meg, hogy ajándékba kapták, megszokták, hogy mindennek ára van, mint ahogy annak is, ha nem viseljük tömegben, zárt térben

Verőfényes napsütésben osztogatták kolozsvári munkatársaink a maszkokat a Széchenyi téri piac bejáratánál. Bár az októberi akcióhoz képest jóval kevesebben vásároltak a környéken, így is futótűzként terjedt hírünk a vásárcsarnoknál, és közel fél óra alatt elkapkodták a csomagokat.

Sokan kénytelenek pénzt adni a maszkokért, legtöbben még nem kaptak ingyen védőfelszerelést sehonnan – mondták el a maszkosztogató újságíróknak a járókelők. A Merkúr dolgozóinak is jutott az ajándék-maszkokból, akik különösen megörültek nekik, hiszen elmondásuk szerint egyik legkényelmesebb egyszer-használatos fajtából valók az ajándékba kapott védőmaszkok.

Kisebb tömeg várta munkatársainkat pénteken délben Székelyudvarhelyen a Bethlen-negyedi Merkúr Áruház parkolójában, ahol előre bejelentett módon mintegy 2500 maszkot osztottunk ki a járókelőknek. Az embereket arra kértük, hogy a javuló statisztikák ellenére is tartsák be a járványügyi óvintézkedéseket, vigyázzanak egymásra.

Éppen ezért többen is visszautasították csomagunkat és azt javasolták, hogy adjuk inkább az időseknek és a rászorulóknak.

Tehát fontos, hogy viseljenek maszkot a közterületeken is, mossanak minél gyakrabban kezet és a távolságtartásra is figyeljenek. Figyelmességünknek nagyon örültek a jelenlévők, a köszönetek mellett volt, aki elmondta, hogy már csak azért is jó helyre került az átadott maszk, mert ő maga azt sem tudja, honnan lehet beszerezni. Húsz perc sem kellett és kiürültek a védőfelszereléssel teli dobozaink.