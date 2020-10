Nem fáradhatunk bele a felelős magatartásba – Vigyázzunk egymásra!

Az áruház parkolója mellett a promenádon és a Szabadság téren is jelen voltunk, így

A városban egyébként már hosszú idő óta kötelező a maszkviselés minden zárt és nyitott nyilvános térben, a védőfelszerelés megvásárlása sokak számára okoz nehézséget, többen meg is jegyezték, hogy segítséget jelentenek számukra az ingyenesen szétosztott maszkok. Az akcióval a közösség segítése mellett az volt a célunk, hogy felhívjuk figyelmet:

Éppen péntektől „vörösödött be” Gyergyószentmiklós , azaz villámakciónk épp aznap történt, amikor a városban kültéren is kötelezővé vállt a maszkviselés. Ebben a helyzetben nem illik ilyent mondani, de időzíteni sem lehetett volna jobban. A művelődési ház előtti téren sokan megfordultak, és

Munkatársaink így rövid idő alatt átadhatták a maszk-ajándékcsomagokat az embereknek. Voltak, akik már tudtak róla, hogy kötelező az utcákon is a maszkviselés, mások épp ott, a helyszínen, tőlünk szereztek erről tudomást. Köszönték a védőmaszkokat és a felvilágosítást is. A művelődési házban épp véget ért az új önkormányzati képviselők és az új polgármester beiktatása, az onnan távozók közül is sokan részesültek az ajándékunkban. A több doboznyi, négyesével becsomagolt maszk rövid idő alatt elfogyott: a legtöbben nagyon hálásan fogadták a figyelmességet.