Világzenei utazás Marosvásárhelyen

Igazi nagyprodukciós előadás lesz augusztus 6-án, kedden 19 órától a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház nagytermében. Bemutatkozik a Cári Tibor által nemrég megalakított Folktronic Orchestra, amelynek létrejötte, az általa előadott zene és ének is egyedi és új az erdélyi zenei palettán.

A meghívóban olvasható: az együttes tagjai színművészek, profi előadóművészek, zenészek, az utóbbiak közül többen a kolozsvári, illetve a marosvásárhelyi filharmónia tagjai. A másfél órás produkcióban Cári Tibor színházi és filmzeneszerző világzenei alkotásai hangzanak el, aki többszörös Uniter-díjas, és több európai díjjal is büszkélkedhet. Olyan zenekari projektek alapítója és vezetője, mint a The Tango Orchestra, CT Project – Sculpting Sounds, My Shakespeare Songs, Ten, Cári Tibor Trió.

A marosvásárhelyi közönség színházban is hallhatta a zenéjét, a Yorick Stúdió előadásaiban, valamint legutóbb a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Az igazság gyertyái című előadásában. Sebestyén Aba színésszel és rendezővel együtt alapították a Kor-Társak/Contemporanii zenekart, amelyet többször láthatott, hallhatott a marosvásárhelyi közönség.

Hirdetés

A szervezők szerint a Folktronic Orchestra zenekar első koncertje igazi világzenei utazás lesz a zene világában pezsgő ritmusokkal és harmóniákkal, elektronikus, klasszikus és hagyományos hangszerekkel.