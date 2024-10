Világszínvonalú zenekar koncertezik több székelyföldi városban is

Nemzetközi hírnevű blueszenész és zenekara látogat több erdélyi városba, köztük Csíkszeredába, Sepsiszentgyörgyre és Marosvásárhelyre is.

Little G Weevil és zenekara először látogat Erdélybe. A blueszene kedvelői öt erdélyi városban – köztük Sepsiszentgyörgyön, Csíkszeredában és Marosvásárhelyen is – találkozhatnak a világszínvonalú együttessel október 29-e és november 3-a között.

A magyar származású sikeres blueszenészről bővebben



Little G Weevil énekes, gitáros, dalszerző, szövegíró és producer, Szűcs Gábor néven született Magyarországon. 27 éves korában költözött az Egyesült Államokba, ahol közel másfél évtizedig élt és dolgozott. 2013-ban Memphisben megnyerte az International Blues Challenge világversenyt és a kategóriája legjobb gitárosa címet is elhozta. 2014-ben a bluesműfaj legrangosabb kitüntetésének számító USA Blues Music Awardsra jelölték. Geet további négy alkalommal jelölték különböző szakmai díjakra az Egyesült Államokban. Eddigi karrierje alatt kilenc nagylemeze jelent meg. A kultikus, angol Mojo zenei magazin a 2013-as év legjobb három blueslemeze közé rangsorolta Moving című albumát. A 2023-ban magyar zenészekkel, Magyarországon rögzített If I May… című lemeze pedig első helyen szerepelt a Roots Music Report amerikai független szervezet globális blues rádió lejátszási listáján.