Világrekordot döntöttek, legóelemekből építették meg a Csillagok háborúja univerzumát

A tagok többsége 30 és 40 év közötti, és vannak hölgyek is. Legtöbben gyermekkorukban szerettek legózni, és most a gyerekükkel játszva fedezték fel újra az építés, alkotás varázsát, és foglalkoznak komolyabban a legózással.

A tűzoltóbázis is életre kelhet

Tamás lelkesen mesél a világrekordról, hiszen nagy teljesítmény, és ugyanakkor nagy öröm is egy ilyen csapat tagja lenni. Büszkén mutatja a tűzoltóautóit is, amelyekért rajong, és az az álma, hogy egyszer egy tűzoltóságot és az autókat bemutató kiállításon is részt vehessen. Úgy értékeli, világrekordja okán többen csatlakoznak majd a csoportjukhoz, és talán többen elkezdenek komolyabban legózni. Beszippantja őket is a kockák világa, kreativitásra, kísérletezésre ösztönzi, és arra sarkalja, hogy világokat, tárgyakat alkossanak a színes, tartós műanyagelemekből.