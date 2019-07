Víkendtelep: fizetni kell a parkolásért és a strandolásért is

Visszaszerelték a „sorompókat” a marosvásárhelyi Víkendtelep parkolóihoz és bejárataihoz, így fizetőssé vált a szabadidőközpontba való belépés. A város egyetlen nagy strandján még nem működnek a csúszdák, de a Víkendtelep igazgatója azt ígérte, július második hetében azokat is üzembe helyezik.

• Fotó: Haáz Vince

Ha valaki csak tíz percre megy be a zárt területre, megteheti ingyen. Jó tudni, hogy aki a Maros-partra, a Marosszentgyörgy területén lévő működő vendéglőkhöz megy, azt jeleznie kell, és akkor kijövetelkor nem kell parkolási díjat fizetnie.

A strandra a belépők ára változatlan: felnőtteknek 6 lej, gyerekeknek, nyugdíjasoknak és Stud-kártyával rendelkező egyetemistáknak pedig 3 lej. Heti bérletet is lehet váltani, ez gyerekeknek 10, felnőtteknek 20 lej. Aki biztosan tudja, hogy egy hónapban többször fog kilátogatni a strandra, az válthat havi bérletet, ez gyerekeknek és nyugdíjasoknak 30, felnőtteknek pedig 40 lejbe kerül.

Mint a Székelyhon érdeklődésére Ioan Cârcu, a központ igazgatója elmondta, a kezdeti nehéz indulás ellenére

július első hetére sikerült majdnem minden medencét beüzemelni,

és a víz is megfelelő hőmérsékletű lett, egyedül az óriás csúszdák nem készültek még el. „Azt szeretnénk, hogy július második hetétől azokat is használni lehessen, és velük párhuzamosan megnyitjuk az 1,20-as medencét, ahova a csúszdázók beérkeznek. Már elkezdődtek a munkálatok az újabb óriáscsúszdák megépítéséhez, a szerződés értelmében a kivitelezési határidő 45 nap, így előreláthatólag augusztusban azokat is lehet majd használni” – mondta az igazgató.