Vik János: az évezred eseménye a pápalátogatás

Csíkszereda és Csíksomlyó történelmi eseménynek lesz a helyszíne • Fotó: Pinti Attila

Ezért is nagy a jelentősége annak, hogy most Ferenc pápa ellátogathat híveihez Erdélybe. Az egyházfő eddig főként olyan európai országokban járt, ahol korábban kommunista diktatúra miatt a kisebbségben lévő katolikusok évtizedeken keresztül elnyomás alatt voltak.

A csíksomlyói szentmiséről

A csíksomlyói nyeregben június elsején tartandó szentmisén

Ferenc pápa várhatóan értékelni fogja azt, hogy a helyiek a kommunista diktatúra, azaz a teljesen ateista, antiklerikális diktatúra idején is kitartottak hitük mellett, legyen szó római katolikusokról vagy más felekezetű keresztényekről.

„Ez a hit áthagyományozódott, de nemcsak folklórként, hanem élő hitként, hiszen Erdélyben a hívők többsége erőforrásként éli azt meg, nap mint nap úgy ápolja Istenbe vetett hitét, hogy abból erőt is tud meríteni” – mondta a dékán. Hozzátette, ezt a pápa mindenképpen el fogja ismerni, és feltételezi, hogy

az egykori egyházi vezetőknek és Márton Áron püspöknek a nevét is említeni fogja, aki ennek a kitartásnak a mintaképe és példakép az erdélyi katolikusok számára.

A múltba tekintően valószínűleg kitér majd az évszázadok viharaira is, és főként a diktatúra nehéz időszakára, amelyen keresztülment ez a régió.

Szavai bátorítók

Vik János a pápa korábbi prédikációit véve alapul úgy gondolja, a csíksomlyói szentmisén a pápa homíliájában próbálja felnyitni a szemünket arra, hogy egy értékközpontú társadalmat érdemes építeni a 21. században, azaz oda kell figyelnünk azokra is, akik valamilyen formában a peremre szorultak, nem tudnak felzárkózni.

Egyfajta szolidáris figyelemre szólít fel, ez nagyon evangéliumi cselekedet, hiszen ezt láthatjuk Jézustól, a pápa pedig bizonyos értelemben az ő hangján szól hozzánk

– emelte ki, hozzáfűzve, hogy a kiengesztelődés, az egymás felé közeledés fontosságára is felhívhatja majd a figyelmet. „Erdélyben katolikus keresztényként, magyar anyanyelvűként reális és józan elvárás, hogy valamilyen formában meg kell maradnunk a békés együttélésben a többségi etnikum képviselőivel és a nálunk is nagyobb kisebbségben lévőkkel.

Ferenc pápa keresi is a találkozást a peremre szorultakkal, feltételezem, ő maga kezdeményezte, hogy Balázsfalván találkozhasson a roma közösség képviselőivel

– vélte a docens. Hozzátette, az egyházfő beszédében ugyanakkor számíthatunk arra is, hogy környezetünk törékenységét is meg fogja említeni, amelynek hatásai nálunk is érezhetők. Viszont azt is fontos tudni, hogy az egyházfő korábbi beszédeiben soha nem úgy szólalt meg, hogy valakiket megdorgáljon, szavai mindig a bátorítók.