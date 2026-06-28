Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Viharok rondíthatnak bele a kánikulába több Hargita megyei településen

Képünk illusztráció • Fotó: Alexandru Nițescu

Képünk illusztráció

Fotó: Alexandru Nițescu

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Jégeső, heves széllökések (55-60 km/h), csapadék (15-20l/m²) ugyanakkor villámlások várhatók vasárnap délután több településen – figyelmeztet a Hargita megyei katasztrófavédelem.

Székelyhon

2026. június 28., 16:362026. június 28., 16:36

2026. június 28., 17:562026. június 28., 17:56

Az érintett települések között Balánbányát, Gyergyószentmiklóst, illetve Gyergyóholló és Gyimesközéplok, Vasláb és Gyergyótölgyes községeket említik.

Nem sokkal később Gyergyótölgyesre és Gyergyóhollóra narancs jelzésű viharriasztást adtak ki.

Hirdetés

A késő délutáni órákra elsőfokú viharriasztás lépett érvénybe ami többek között Csíkszeredára, Maroshévízre, Gyergyószentmiklósra, Balánbányára, Szentegyházára, Gyergyóditróra, Gyergyóhollóra, Gyergyóvárhegyre Parajdra, Korondra, Zetelakára, Gyimesközéplokra, Csíkszentgyörgyre, Farkaslakára, Oroszhegyre, Lövétére, Gyergyótölgyesre, Szépvízre, Gyimesfelsőlokra, Kászonaltízre, Homoródszentmártonra, Borszékre, Bélborra, Csíkszentmihályra, Galórcásra, Kápolnásfalura, Csíkszentimrére, Máréfalvára, Tusnádfürdőre, Csíkszentlélekre, Csíkpálfalvára, Fenyédre és Székelyvarságra volt érvényes.

Csíkszék Gyergyószék Időjárás Gyimesek
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Kerékpározó kislányokat ütött el egy ittas sofőr – az egyik kiskorú életét vesztette
30 Celsius-fok fölé emelkedett a hőmérséklet Székelyföldön is
Történelmi siker: feljutott a 3. Ligába a Kovásznai Kárpátok
Nyugdíjkifizetések: szép összeg érkezik az állami juttatás mellé
Pászka szögletből tekert gólt, bejutott a Duna Kupa döntőjébe az FK Csíkszereda
Tódor Eszter: A hegedű magával hozza a vezető szerepet
Kerékpározó kislányokat ütött el egy ittas sofőr – az egyik kiskorú életét vesztette
Székelyhon

Kerékpározó kislányokat ütött el egy ittas sofőr – az egyik kiskorú életét vesztette
30 Celsius-fok fölé emelkedett a hőmérséklet Székelyföldön is
Székelyhon

30 Celsius-fok fölé emelkedett a hőmérséklet Székelyföldön is
Történelmi siker: feljutott a 3. Ligába a Kovásznai Kárpátok
Székely Sport

Történelmi siker: feljutott a 3. Ligába a Kovásznai Kárpátok
Nyugdíjkifizetések: szép összeg érkezik az állami juttatás mellé
Krónika

Nyugdíjkifizetések: szép összeg érkezik az állami juttatás mellé
Pászka szögletből tekert gólt, bejutott a Duna Kupa döntőjébe az FK Csíkszereda
Székely Sport

Pászka szögletből tekert gólt, bejutott a Duna Kupa döntőjébe az FK Csíkszereda
Tódor Eszter: A hegedű magával hozza a vezető szerepet
Nőileg

Tódor Eszter: A hegedű magával hozza a vezető szerepet
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 28., vasárnap

Jubileumi parádé helyett visszafogott Székely Vágtára számíthatunk

A kormányzati megszorítások lecsapódásaként az eddiginél sokkal szerényebb körülmények között és a megszokott nyári időponttól eltérően ősszel szervezik meg a Székely Vágta idei, 15. kiadását.

Jubileumi parádé helyett visszafogott Székely Vágtára számíthatunk
Jubileumi parádé helyett visszafogott Székely Vágtára számíthatunk
2026. június 28., vasárnap

Jubileumi parádé helyett visszafogott Székely Vágtára számíthatunk
Hirdetés
2026. június 28., vasárnap

Halálos áldozatot követelt egy baleset Maros megyében

Autó balesetezett a Kincsesfő és Görgényszentimre közötti 10-es jelzésű községi úton vasárnap délután; a hatóságok két áldozatról számoltak be, egyikük életét vesztette – közli a Maros megyei katasztrófavédelem.

Halálos áldozatot követelt egy baleset Maros megyében
Halálos áldozatot követelt egy baleset Maros megyében
2026. június 28., vasárnap

Halálos áldozatot követelt egy baleset Maros megyében
2026. június 28., vasárnap

A 40 Celsius-fokot is elérheti ma a hőmérséklet

Tizenhat megyében vörös, az ország többi részén narancssárga és sárga jelzésű hőségriasztás van érvényben hétfő reggel 10 óráig.

A 40 Celsius-fokot is elérheti ma a hőmérséklet
A 40 Celsius-fokot is elérheti ma a hőmérséklet
2026. június 28., vasárnap

A 40 Celsius-fokot is elérheti ma a hőmérséklet
2026. június 28., vasárnap

Ittasan és jogosítvány nélkül is vezettek Székelyudvarhelyen

A Bethlenfalvi úton felfüggesztett jogosítvánnyal rendelkező, míg a Bethlen Gábor utcában ittasan vezető sofőrt állítottak meg a rendőrök a hétvégén Székelyudvarhelyen.

Ittasan és jogosítvány nélkül is vezettek Székelyudvarhelyen
Ittasan és jogosítvány nélkül is vezettek Székelyudvarhelyen
2026. június 28., vasárnap

Ittasan és jogosítvány nélkül is vezettek Székelyudvarhelyen
Hirdetés
2026. június 28., vasárnap

Kerékpározó kislányokat ütött el egy ittas sofőr – az egyik kiskorú életét vesztette

Kerékpározó gyermekeket ütött el egy ittasan vezető férfi szombat este a Temes megyei Kétfél településen. Egy 10 éves kislány meghalt, az ugyanazon a biciklin ülő 11 éves társa megsebesült.

Kerékpározó kislányokat ütött el egy ittas sofőr – az egyik kiskorú életét vesztette
Kerékpározó kislányokat ütött el egy ittas sofőr – az egyik kiskorú életét vesztette
2026. június 28., vasárnap

Kerékpározó kislányokat ütött el egy ittas sofőr – az egyik kiskorú életét vesztette
2026. június 28., vasárnap

Alkohol hatása alatt sodródott sáncba autójával egy nő Gyergyóalfaluban

Meglehetősen ittas állapotban igyekezett megfordulni járművével szombaton hajnalban egy nő Gyergyóalfaluban, ám végül egy sáncba sodródott – közli a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

Alkohol hatása alatt sodródott sáncba autójával egy nő Gyergyóalfaluban
Alkohol hatása alatt sodródott sáncba autójával egy nő Gyergyóalfaluban
2026. június 28., vasárnap

Alkohol hatása alatt sodródott sáncba autójával egy nő Gyergyóalfaluban
2026. június 28., vasárnap

A vörös kánikulariasztás első napján Csíkszeredában a legelviselhetőbb a reggel

10 Celsius-fokról indult a reggel Csíkszeredában június 28-án, amikor az ország nyugati és délnyugati részére vörös kánikulariasztást adott ki az Országos Meteorológiai Igazgatóság.

A vörös kánikulariasztás első napján Csíkszeredában a legelviselhetőbb a reggel
A vörös kánikulariasztás első napján Csíkszeredában a legelviselhetőbb a reggel
2026. június 28., vasárnap

A vörös kánikulariasztás első napján Csíkszeredában a legelviselhetőbb a reggel
Hirdetés
2026. június 28., vasárnap

A székelyföldi megyékben is korlátozzák a teherautó-forgalmat a hőség miatt

A rendkívüli hőség miatt több megyében korlátozzák vasárnap a 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű járművek forgalmát az autópályákon, gyorsforgalmi utakon és országutakon.

A székelyföldi megyékben is korlátozzák a teherautó-forgalmat a hőség miatt
A székelyföldi megyékben is korlátozzák a teherautó-forgalmat a hőség miatt
2026. június 28., vasárnap

A székelyföldi megyékben is korlátozzák a teherautó-forgalmat a hőség miatt
2026. június 27., szombat

30 Celsius-fok fölé emelkedett a hőmérséklet Székelyföldön is

A nyár eddigi legmelegebb napjának bizonyult június 27-e, ugyanis Székelyföldön is 30 Celsius-fok fölé emelkedett a hőmérséklet a délutáni órákra.

30 Celsius-fok fölé emelkedett a hőmérséklet Székelyföldön is
30 Celsius-fok fölé emelkedett a hőmérséklet Székelyföldön is
2026. június 27., szombat

30 Celsius-fok fölé emelkedett a hőmérséklet Székelyföldön is
2026. június 27., szombat

Már az előrendeléssel alaposan felkavarta a videójáték-ipar állóvizét a GTA 6

A november 19-én megjelenő Grand Theft Auto VI már az előrendelési periódusban nagy hullámokat ver a kiadó megkérdőjelezhető, de egyébként a nagy várakozás miatt érthető döntései miatt. Képbehozó.

Már az előrendeléssel alaposan felkavarta a videójáték-ipar állóvizét a GTA 6
Már az előrendeléssel alaposan felkavarta a videójáték-ipar állóvizét a GTA 6
2026. június 27., szombat

Már az előrendeléssel alaposan felkavarta a videójáték-ipar állóvizét a GTA 6
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!