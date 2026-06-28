Viharok rondíthatnak bele a kánikulába több Hargita megyei településen

Képünk illusztráció
Fotó: Alexandru Nițescu
Jégeső, heves széllökések (55-60 km/h), csapadék (15-20l/m²) ugyanakkor villámlások várhatók vasárnap délután több településen – figyelmeztet a Hargita megyei katasztrófavédelem.
2026. június 28., 16:362026. június 28., 16:36
2026. június 28., 17:562026. június 28., 17:56
Az érintett települések között Balánbányát, Gyergyószentmiklóst, illetve Gyergyóholló és Gyimesközéplok, Vasláb és Gyergyótölgyes községeket említik.
Nem sokkal később Gyergyótölgyesre és Gyergyóhollóra narancs jelzésű viharriasztást adtak ki.
A késő délutáni órákra elsőfokú viharriasztás lépett érvénybe ami többek között Csíkszeredára, Maroshévízre, Gyergyószentmiklósra, Balánbányára, Szentegyházára, Gyergyóditróra, Gyergyóhollóra, Gyergyóvárhegyre Parajdra, Korondra, Zetelakára, Gyimesközéplokra, Csíkszentgyörgyre, Farkaslakára, Oroszhegyre, Lövétére, Gyergyótölgyesre, Szépvízre, Gyimesfelsőlokra, Kászonaltízre, Homoródszentmártonra, Borszékre, Bélborra, Csíkszentmihályra, Galórcásra, Kápolnásfalura, Csíkszentimrére, Máréfalvára, Tusnádfürdőre, Csíkszentlélekre, Csíkpálfalvára, Fenyédre és Székelyvarságra volt érvényes.
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A rendkívüli hőség miatt több megyében korlátozzák vasárnap a 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű járművek forgalmát az autópályákon, gyorsforgalmi utakon és országutakon.
A nyár eddigi legmelegebb napjának bizonyult június 27-e, ugyanis Székelyföldön is 30 Celsius-fok fölé emelkedett a hőmérséklet a délutáni órákra.
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