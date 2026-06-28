Viharok rondíthatnak bele a kánikulába több Hargita megyei településen

Jégeső, heves széllökések (55-60 km/h), csapadék (15-20l/m²) ugyanakkor villámlások várhatók vasárnap délután több településen – figyelmeztet a Hargita megyei katasztrófavédelem.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Az érintett települések között Balánbányát, Gyergyószentmiklóst, illetve Gyergyóholló és Gyimesközéplok, Vasláb és Gyergyótölgyes községeket említik.

Nem sokkal később Gyergyótölgyesre és Gyergyóhollóra narancs jelzésű viharriasztást adtak ki.

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A késő délutáni órákra elsőfokú viharriasztás lépett érvénybe ami többek között Csíkszeredára, Maroshévízre, Gyergyószentmiklósra, Balánbányára, Szentegyházára, Gyergyóditróra, Gyergyóhollóra, Gyergyóvárhegyre Parajdra, Korondra, Zetelakára, Gyimesközéplokra, Csíkszentgyörgyre, Farkaslakára, Oroszhegyre, Lövétére, Gyergyótölgyesre, Szépvízre, Gyimesfelsőlokra, Kászonaltízre, Homoródszentmártonra, Borszékre, Bélborra, Csíkszentmihályra, Galórcásra, Kápolnásfalura, Csíkszentimrére, Máréfalvára, Tusnádfürdőre, Csíkszentlélekre, Csíkpálfalvára, Fenyédre és Székelyvarságra volt érvényes.