Vigyázat, nagyvadak! Elkészült Székelyudvarhelyen a szabályos medveketrec

Saját tervezésű ketrecet készíttetett a székelyudvarhelyi Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület, amelyet a törvényeknek megfelelően szereltek össze, így alkalmas az elaltatott medvék elszállítására. Elfér benne akár egy kétszáz kilogrammos anyamedve két boccsal is.

A törvényeknek megfelelő módon szállíthatják el a befogott medvéket az új ketreccel • Fotó: Erdély Bálint Előd

Még a kisebb medvék is nagy erőt képesek kifejteni, ezért

Hozzátette, a ketrec jó kiegészítője a már meglévő csapdájuknak, hiszen utóbbiban könnyen el lehet altatni a nagyvadat, majd az eszközzel szállíthatják is a hatóságok által kijelölt új helyszínre. Elengedésük előtt chipet, illetve egyedi jelzést kapnak majd a medvék az akcióban részvevő állatorvostól, hiszen ezáltal beazonosíthatóvá válnak.

ha a helyzet úgy kívánja, most már egy kétszázkilós anyamedvét is el tudnak szállítani két bocsával.

A felszerelés része egy fémből készült, kivehető kerekes hordágy is, hiszen ez kötelező a jogszabályok szerint, ráadásul megkönnyíti az állat mozgatását. Mărmureanu-Bíró Leonárd szerint,

A ketrec oldalait hosszanti irányban elhelyezett zárt fémlemezekből alakították ki, és réseket is hagytak, hogy levegőhöz jusson a bent lévő medve. Az eszköz tetején ugyanakkor lyukakat vágtak, amelyeken keresztül újra elaltatható a nagyvad, ha az felébredne szállítás közben.

már sok székelyföldi és más vidéken tevékenykedő társulat is érdeklődött az eszközről.

Rámutatott, ezt most már bárki megrendelheti, hiszen az említett cég hirdeti termékét az elektronikus közbeszerzési rendszerben (SEAP). A ketrecet ugyanakkor szükség esetén – ha van rá lehetőségük – szívesen kölcsönadja az egyesület is a környékbeli vadásztársulatoknak. Az igazgató arra is kitért, hogy szeretnének vásárolni egy hatszemélyes, beavatkozásra használható autót, amelynek nyitott csomagterében elfér a ketrec. Ezt ugyanis állandó jelleggel itt tárolnák. A cél az, hogy ne kelljen mozgatni az eszközt, hanem az bármikor, a lehető leggyorsabban bevethető legyen.