Vida Gábor Székelyudvarhelyen és Csíkszeredában

Az alkotásról



A regény nem csupán egy erdélyi történet, hanem egy tágabb kontextusban is értelmezhető, mélyreható mű, amely a XX. századi Európa és Románia etnikai és társadalmi dinamikáit tárja fel – közlik a szervezők. Nemcsak azért kiemelkedő az alkotás, mert több irodalmi díjat is nyert, hanem azért is, mert egyedi perspektívából közelíti meg Erdély történetét, egyensúlyozva a magyar és román nézőpontok között, miközben végig erdélyi karaktert őriz. Vida Gábor előadása különleges lehetőséget kínál arra, hogy megértsük, miként ötvöződik a fikció és a történelmi valóság, miként formálják a múlt eseményei a jelenünket és a jövőnket.