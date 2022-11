VIBE fesztivál újratöltve: 2023-ban százezer fesztiválozó a cél

Bejelentette első fellépőit a marosvásárhelyi VIBE Fesztivál, amely a tavalyi siker után 2023-ra új célt tűzött ki: az öt nap alatt legalább százezer fesztiválozóra számítanak a szervezők. Az első bejelentett fellépők a Halott Pénz, a Wellhello, a Carson Coma, a Parno Graszt, Dzsúdló, Beton.Hofi, az Aurevoir., a Csaknekedkislány, az Elefánt illetve a Konyha zenekar – olvasható a szerkesztőségünknek is eljuttatott közleményben.

Olyan fellépőket fogunk hívni Marosvásárhelyre, akik megmozgatják az erdélyi fiatalságot, de ugyanakkor folytatni fogjuk azt a trendet, amit már a tavalyi Majka és Tankcsapda koncertek is jelentettek: több generációt,

A szervezők a most bejelentett nevek mellett további magyarországi, erdélyi és nemzetközi fellépőket ígérnek,

az eddigi megszokott nagyszínpad mellett pedig helyet kap majd egy, az elsővel azonos méretű, második nagyszínpad is.

A szervezők bemutatták a 2022-es fesztivál kisfilmjét, amelyben megszólalnak a rendezvény fellépői is, végigvezetve a nézőt a teljes fesztiválélményen, bemutatva ezáltal egy olyan nézőpontot, amely eddig a fesztiválozók számára rejtett maradt: betekinthetnek a backstage-ek izgalmába, a közönséggel való találkozás élményébe. Az aftermovie elérhető YouTube-on és Facebook-on is. Időközben az elővételes jegyek árát is közzétették a szervezők, ősszel 289 lejért lehet bérletet váltani a rendezvényre. Az érdeklődők további információkat a VIBE Fesztivál Facebook-oldalán és weboldalán találhatnak.