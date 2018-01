Veszettség ellen oltják a kutyákat, macskákat

„Kötelező a kutyák és macskák veszettség elleni oltása. Minden nyilvántartásba vett, chippel rendelkező állatot február 15-ig be kell oltatni” – hangsúlyozta Gáll József gyergyószentmiklósi körzeti állatorvos. A veszettség elleni oltással egy időben féregtelenítik is az állatokat.

Kutyának és macskának is kötelező az oltás • Fotó: Pinti Attila

Gyergyószentmiklóson a Nicolae Bălcescu utcai körzeti állatorvosi rendelőbe hétköznaponként reggel nyolctól délután fél kettőig, szombaton pedig nyolc és tizenegy óra között lehet bevinni a városban lévő, hat hónapot betöltött kutyákat és macskákat. Hogy minden kutya megkapja az oltást, felkeresik a kutyatartó gazdákat, házalnak, de az igényt be is lehet jelenteni a 0266–365623-as telefonszámon.

HIRDETÉS

Az állatorvos kitért arra is, hogy a veszettség elleni oltás elmulasztását – amellett, hogy az emberre nézve nagyon súlyos veszéllyel jár –, a vonatkozó törvény is komoly büntetéssel sújtja. Gyergyószentmiklóson az országos nyilvántartóba is bejegyzett, elektronikus azonosítóval rendelkező ebeknél könnyű a kötelező oltások ellenőrzése. Az állatorvos ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy akinek elpusztult a kutyája, annak kötelessége jelezni, hogy a nyilvántartásból is vegyék ki.