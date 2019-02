Veszélyes kozmetikumot találtak, kezdeményezték a termék visszavonását

Képünk illusztráció • Fotó: Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC)

Jelentést készített a Hargita Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség a hatóság múlt évi tevékenységéről. Az összesítés szerint 1224 ellenőrzést végeztek 2018-ban, és 431 esetben állapítottak meg szabálytalanságot, melyek zömében – 350 alkalommal – pénzbírságot róttak ki, 81 esetben pedig figyelmeztetést. 155 kihágás esetében a kereskedelmi forgalomból kivont termékek megsemmisítését is elrendelte a hatóság.

A fogyasztóvédelmi felügyelőség által tavaly kirótt pénzbüntetések összértéke meghaladta a kétmillió lejt,

de az államkasszába ennél kevesebb pénz folyt be, hiszen a büntetés értéke csökken, ha időben befizetik.

A megyei fogyasztóvédelmi felügyelőséghez 457 panasz érkezett az elmúlt évben, a bejelentések legnagyobb hányada (275) szolgáltatásokkal kapcsolatos kifogásokat tartalmazott. A legtöbb ügy, összesen 148 megegyezéses úton oldódott meg, 140 esetben a kivizsgálás után a fogyasztóvédelem döntött a fogyasztó javára, 104 esetben viszont megalapozatlannak találták a panaszt. Ötvennél kevesebb esetben átirányították a panaszt, mert az más intézmény hatáskörébe tartozott, illetve volt néhány megoldatlan ügy is.

A 2017-es esztendőhöz képest tavaly nőtt a fogyasztóvédelmi bejelentések száma,

ezt viszont pozitív jelenségként értékeli a hatóság Hargita megyei vezetője. Laurențiu Moldovan fogyasztóvédelmi főfelügyelő-helyettes annak tudja be a növekedést, hogy a fogyasztók egyre inkább bíznak a fogyasztóvédelemben, illetve egyre tájékozottabbak jogaikat illetően. A statisztika is arra utal, hogy fogyasztóvédelmi szempontból javult a helyzet 2018-ban Hargita megyében, hiszen a kihágások száma és a büntetések összértéke is csökkent az előző évi adatokhoz viszonyítva.

A szolgáltatások tekintetében viszont továbbra is sok a megalapozott panasz,

leggyakrabban telefontársaságok, kábeltévé- és internetszolgáltatók esetében jelzik a fogyasztók, hogy nem működnek a szolgáltatások, beleegyezésük nélkül hosszabbítottak szerződést, illetve nem tudják azt felbontani

– sorolta az okokat Laurențiu Moldovan. A futárszolgálatokra is egyre több a panasz, főként amiatt, hogy későn szállítják ki a megrendelt termékeket, de arról is sokan tesznek bejelentést, hogy az árut sérülten kapták kézhez.

Az egészségre veszélyes

Egy emlékezetes ellenőrzésük is volt az elmúlt évben, amely végül az egész Európai Unióra kiterjedő fogyasztóvédelmi intézkedéssé terebélyesedett – számolt be a megyei fogyasztóvédelmi felügyelőség vezetője. Az általuk megtalált termék pontos megnevezését nem mondhatja el – közölte –, de annyit elárulhat, hogy egy kereskedelmi forgalomból kivont, emberi egészségre veszélyt jelentő összetevőt tartalmazó kozmetikai cikkről van szó.

Ezt egy székelyudvarhelyi egységben fedezték fel, majd a termék laboratóriumi bevizsgálása után leállították a forgalmazását, illetve a megyei fogyasztóvédelmi felügyelőség kezdeményezésére országszerte, majd – ami országosan is egyedi esetnek számít – az Európai Unió területén is kivonták a forgalomból.

A terméket be kellett mutatnunk Brüsszelben is. Mivel az emberi egészségre veszélyes volt, az egész Európai Unióban kivonták a forgalomból. Erre vagyok a legbüszkébb

– idézte fel a múlt év legemlékezetesebb ügyét a helyettes főfelügyelő.