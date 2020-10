Végzett az első IT-s évfolyam Székelyudvarhelyen

Tizenhárman végezték el Székelyudvarhelyen a Babeș–Bolyai Tudományegyetem által szervezett posztgraduális informatikai és szoftverfejlesztési képzést: a helyi IT&C Közösség és a Regionális IT Fejlesztési Program kezdeményezte képzésnek folytatása is lesz.

Az akkreditált posztgraduális képzést 2019 tavaszán indította el a BBTE Matematika és Informatika Kara, a székelyudvarhelyi Regionális IT Fejlesztési Program, illetve a U-Hub Udvarhelyszéki IT&C Közösség csapatával közösen, a Harghita Business Center inkubátorházzal együttműködve.

A képzés – amely az első ilyen jellegű, magyar nyelvű akkreditált képzési program az országban – három félévből állt: az első két félév összesen 12 modult ölelt fel, ezeket a tantárgyakat a BBTE oktatói tartották, a harmadik félév során pedig a szakmai gyakorlatra és a záróvizsga-projektre fókuszáltak a diákok.

A hallgatók több mint 700 órányi képzésben és mentorálásban részesültek, a program nagy előnye még, hogy mindezt Székelyudvarhelyen is megtehették.

A záróvizsga – ami a hatályos járványügyi intézkedések miatt online zajlott – szeptember végén volt: a hallgatók a BBTE Matematika és Informatika Karának vizsgáztató bizottsága előtt mutatták be dolgozataikat, illetve projektjeiket, és kivétel nélkül pozitív visszajelzéseket kaptak.

A képzést elvégzett diákok szakmai háttere rendkívül sokszínű: van közöttük mérnök, közgazdász, orvos, matematikus, zenetanár, és olyanok, akik szociológiát, filozófiát vagy jogot tanultak az egyetemen. A legtöbben átképzési lehetőségként tekintettek a programra, az IT szektorba »átigazolva« szerettek volna szakmát váltani, és ezt sikeresen meg is tették, sikerült ugyanis elhelyezkedniük helyi szoftverfejlesztő cégeknél programozóként

– közölte a Kőrössy Andrea, a székelyudvarhelyi Regionális IT Fejlesztési Program munkatársa.

Mint megtudtuk, a hallgatók egy része az aktuális munkája során is tudja alkalmazni az így megszerzett tudást, de olyanok is elvégezték a képzést, akik már informatikai cégeknél dolgoztak, és tudásukat szerették volna rendszerezni, kiegészíteni. Ebben az esetben például a diploma arra is lehetőséget teremt számukra, hogy felsőfokú tanulmányaikat mesteri képzéseken folytassák.

Fontos ugyanakkor, hogy A BBTE, a Regionális IT Fejlesztési Program, a U-Hub Udvarhelyszéki IT&C Közösség és a Harghita Business Center csapatával együttműködve folytatni kívánja a programot: a tervek szerint jövő évben elindul az IT posztgraduális képzés második évfolyama Székelyudvarhelyen.