Végre van víz a felső emeleteken is

Örülhettek az érintett gyergyószentmiklósi tömbházlakók csütörtökön délután, amikor azt tapasztalták, hogy napok vagy éppen hónapok után már napközben is megfelelő nyomással folyik az ivóvíz a csapokon.

Alkatrészcserével könnyebbé váltak a mindennapok. Képünk illusztráció • Fotó: Pál Árpád

Természetes kellene legyen, hogy a lakásokban folyamatos az ivóvízellátás, de vannak olyan gyergyószentmiklósi tömbházak, ahol a 3., 4. emeletek lakói hiába is várták napközben, hogy víz folyjon a csapból. Panaszok sokasága érkezett a helyi szolgáltató GO Rt.-hez és a városházára ezzel kapcsolatban. A GO Rt.-től rendre az a válasz érkezett, hogy a szolgáltatás rendben van addig, míg a cső a tömbházba ér, de

a belső hálózatok elavultak, lerakódások miatt eltömődtek, és emiatt gyenge a magasabb emeleteken a víznyomás.

Csak éjszaka lehetett fürdeni, amikor mások, az alsó szinten lakók már nem fogyasztották a vizet. A bosszúság és panaszok fokozódtak a kijárási korlátozások idején, amikor sokkal többen voltak otthon, mint máskor. Még inkább nőtt a felháborodás azok körében, akiknél a húsvéti ünnepnapok idején „meg sem cseppent” a csap.

Az elmúlt napokban a GO Rt. és a távhőszolgáltató szakemberei a városháza felszólítására ellenőrizték a vezetékeket, és találtak egy lehetséges módozatot arra, hogy miként lehet a vízhiányosabb városrészeknek nagyobb mennyiségű vizet juttatni: több vízaknában alkatrészeket cseréltek. Csütörtökön délelőtt leállt a szolgáltatás, több aknában dolgoztak a szakemberek. Sikerrel, hiszen

délutánra mindenhol megfelelő víznyomást tapasztalhattak a lakók.

Még volt egy bizonyos aggódás a szolgáltatást illetően, hiszen könnyen megtörténhetett volna, hogy nem bírják majd a nyomást a 40–50 éves városi hálózat azon részei, ahol még a régi azbesztvezetékek vannak a földben. Végül csőtörés sem történt – közölte kérdésünkre válaszolva Nagy Zoltán polgármester, aki hozzátette, az ilyen típusú problémák hamarosan hosszú távra is megoldódnak, hiszen pár hét múlva (amint a megrendelt szükséges vezetékek megérkeznek) elkezdik a hálózat cseréjét a lakótelepeken. Ugyanakkor ahhoz, hogy továbbra se legyen gond sehol, mindenképpen ajánlják, hogy a lakók is cseréljék ki a tömbházakon belül a csöveket. Ugyanis ezek valóban nagy mértékben tele vannak lerakódásokkal.