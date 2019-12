Végre lett kivitelező, de többletköltséggel fog járni a Henter-kúria helyreállítása

Látványos változások előtt áll a romos udvarház. Teljes felújításra készülnek • Fotó: Pinti Attila

szorult esetben még a hitelfelvétel is szóba jöhet.

Fülöp Kinga kérdésünkre elmondta, a pályázati támogatás összegéhez viszonyítva a többletköltség eléri az 1,4 millió lejt, ennek előteremtéséhez a Hargita megyei tanács segítségére is számít a község, de

A beruházás értéke viszont további 700 000 lejjel nő és eléri áfa nélkül az 5,7 millió lejt, ezért a helyi önkormányzati képviselő-testületnek is döntenie kellett arról, hogy a növekvő költségekkel is vállalják a folytatást.

A műemlék épület felújításának kivitelezése egyrészt a rendelkezésre álló összeg, másrészt az ehhez szükséges igényes és pontos, szakértelmet igénylő munkavégzés, az esetleges kockázatok fel nem vállalása miatt tűnt kemény diónak. Érdeklődők ugyan voltak tavaly is, de árajánlatot senki nem nyújtott be a liciteken.

A másik lehetőség, hogy a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség a különböző pályázatokra elkülönített, fel nem használt összegekből biztosítson kiegészítő támogatást – ezt is fogják igényelni. Mivel műemlék épületről van szó, az előkészületek is körülményesebbek. A részlettervek elkészítésére négy hónap áll a Vallum Kft. rendelkezésére, a terveket a Kulturális Minisztériumnak kell jóváhagynia, majd a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökségnek is. Ezért úgy számolnak, hogy

az építkezési engedélyt 2020 júliusában lehet kiadni, ezt követően kezdődhet el a felújítás.

Hosszabbítást kérnek

A finanszírozási szerződés szerint a munkát egy év múlva kellene befejezni, de mivel ez nem megoldható, a helyi önkormányzat a kivitelezés elkezdése után hosszabbítást fog kérni – közölte az alpolgármester.

Az 1713-ban épített udvarháznak csak a falai állnak, az 1990-es években a gomba által megtámadott tetőszerkezetet lebontották, kapuját 2017-ben helyreállították.

A felújítás a falak, a tetőzet és a padlózat helyreállítása mellett a villany-, víz- és szennyvízhálózat, valamint a fűtésrendszer elkészítését is jelentené, de kiállítótermek, az udvaron pedig sétányok kialakítását is szeretnék.