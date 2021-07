Véget ért az érettségi, nem okozott meglepetést az utolsó vizsga sem

• Fotó: Rab Zoltán

Nem lehetett idegen számukra, hiszen ebből is készültek és bízom benne, hogy ez az eredményeiken is meglátszik majd

Egy Kosztolányi Dezső verset kellett elemezniük a magyar érettségizőknek a vizsga első tételeként, majd egy gyógyszeriparról szóló szöveget értelmezniük, végül pedig az irodalom női alakjai volt a harmadik tétel. Az általunk megkérdezettek véleménye megoszlott a magyar nyelv és irodalom vizsgával kapcsolatban: azzal szinte mindenki egyetértett, hogy az első két tétel nem volt nehéz, a harmadikat azonban volt aki meglepetésként értékelte. Fekete Erzsébet magyar szakos tanár a Székelyhonnak úgy fogalmazott, hogy ezek a tételek nem érhették meglepetésként a tanítványait, hiszen több tételmodellben is volt már hasonló, a női modellt korábbi vizsgázók is kapták tételként, illetve az iskolai felkészülések során is átvették.

Bíznak a jó eredményekben

Igazából a hétfői eredményhirdetésnél derül ki, hogy mennyire teljesítettek jól a diákok, elégséges volt-e az a felkészülés, ami az érettségi vizsgákat megelőzte – fogalmazott a székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kiss Gergely Református Kollégium igazgatója, Tőkés Zsolt a Székelyhonnak. Kifejtette, bízik abban, hogy az iskola diákjai most is hozzák az előző években megszokott formájukat. „A korábbi években sem panaszkodhattunk, remélem, most is jó eredményeket érnek el” – mondta az igazgató.