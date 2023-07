Vasárnap a trombita is előkerül a VIBE Fesztiválon

Az eső és viharos szél több alkalommal is meglátogatta a Maros-part szomszédságában lévő fesztivált, de ez csak ideig-óráig zavarta meg a fiatalokat; pénteken egy kicsit késtek a koncertek, ám végül mindenki elégedett lehetett, mert megtalálta a kedvére való zenét.

A vasárnap esti Tankcsapda koncertre minden bizonnyal sokan eljönnek a lélekben fiatalok közül is, a szervezők szerint a legnagyobb tömeg az ausztrál DJ, Timmy Trumpet koncertjére várható. A lemezlovas koncertjein gyakran előkerül a trombita is, és

lehet, hogy pár szót magyarul is fog mondani, hiszen tavaly magyar hölgyet vett feleségül.

Érdekes színfoltja volt a fesztiválnak idén is a divatsarok, ahol nemcsak beszélgetésre lehetett beülni, de fesztiválhoz illő hajat, sminket is lehetett csináltatni, és helyi, erdélyi kézművesek termékeit is meg lehetett vásárolni.

Tény: Marosvásárhelyen ilyen sokszínű és színes stílustömeget máskor soha nem lehet látni, csak most.