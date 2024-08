Várostól függ, hogy mennyibe kerülnek a bérlakások

Marosvásárhelyen az elmúlt napokban látványosan megnőttek a lakások bérbeadásával, kiadó lakások keresésével kapcsolatos hirdetések. Az erre szakosodott oldalakon naponta több tucatnyian frissítik a korábbi hirdetéseket, vagy újakat tesznek fel. A közösségi oldalakon is egyre többen hirdetik, hogy szeptember elsejétől, vagy október elsejétől szobákat, lakásokat adnak bérbe, lakótársakat keresnek.

egyre többen próbálják közvetítő nélkül bérbe adni lakásukat, de azért az ügynökségekhez is kerülnek otthonok.

Ami a felhozatalt illeti, vannak új lakások, de régi, felújítottak is, ez utóbbiak iránt a legnagyobb a kereslet.

Többen egyelőre csak telefonon érdeklődnek az árakról és feltételekről, várják, hogy a bentlakási helyeket osszák le, hiszen Marosvásárhelyen az orvosi egyetemnek hat bentlakása van, de a Sapientia egyetem diákjainak egy része is kollégiumba költözik.

Még mindig az orvosi egyetem környékén szeretnének a legtöbben lakást bérelni, itt is a legnagyobbak az árak: egy háromszobás, modern tömbházlakásért havi 720 eurót is elkérnek – és kapnak is –, elsősorban külföldi diákoktól.

De a rendbe tett, kétszobásért is 500 eurót kérnek, míg egy hasonló méretű és felszereltségű, más lakótelepen 350 euró körül mozog az ár. Az orvosi egyetem környékén nemcsak az egyetemisták, hanem a rezidens orvosok, orvoscsaládok miatt is nagyok az árak, mert gyakran ők is ott szeretnének bérelni, növelve a keresletet.

Továbbra is népszerű a Tudor lakótelep is, úgy a régi Tudor, ami közel van a központhoz, mint a városvégi részek, amelyek közel vannak a Sapientiához, de egy másik magánegyetemhez is. Itt