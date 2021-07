Városnapok helyett vásárnapok lesznek idén Csíkszeredában  

Idén elmarad a hagyományos Pityókafesztivál, de lesznek helyette más, bennsőségesebb rendezvények • Fotó: Veres Nándor

Nem lehet teljes mértékben visszahozni a városnapok tömegrendezvényes hangulatát járványügyi szabályozások miatt, ezért a helyszín a Vár tér, a központi park és környezete lesz, ugyanakkor nem város-, hanem vásárnapok nevet kapta a rendezvény – vezette be a pénteki sajtótájékoztatót Korodi Attila. Csíkszereda polgármestere szerint olyan jellegű programokat terveztek, amelyek a közösséget bekapcsolják, megmozgatják, és egy kellemes hangulatú szórakozási lehetőségeket biztosítanak. Hozzátette, fontosnak tartották, hogy mivel a nyár folyamán számos kulturális esemény zajlik Csíkszeredában, a vásárnapok a csíkszeredaiakat szólítsa meg.

A járványügyi korlátozások nem teszik lehetővé a hagyományos pityókafesztivál megszervezését, a Szabadság téren nem lesznek koncertek, csak a Mikó-vár színpadán, illetve a parkban

– tudtuk meg.

Sógor Enikő alpolgármester emlékeztetett, csak utolsó percben lehetett megtudni, hogy a korlátozások miatt mire van lehetőség, ezért kisebb léptékben gondolkodtak a koncertek szervezését illetően. A szervezők részéről Prigye Kinga kitért arra is, hogy ugyanebben az időszakban zajlik a városban a Székelyföldi Kerékpáros Körverseny egy szakasza is, így kettős esemény lesz a következő hétvégén. Kézműves vásárokat a Vár tér mellett a promenádon is szerveznek, pénteken, szombaton és vasárnap a Mikó-vár színpadán koncerteket tartanak –

akik a létszámkorlátozás miatt nem férnek be oda, kivetítőn követhetik a fellépéseket.

A központi parkban hagyományos termékvásár várja az érdeklődőket, kiegészítve színpadi és külön ifjúsági-, illetve gyerekprogramokkal, illetve pityókás ételek kóstolójával.

A park melletti Mihail Sadoveanu utcában kapnak helyet az étkeztetést biztosító standok. Csütörtökön nyílik meg a Csíki Székely Múzeumban a Barabás Miklós céh tárlata, azt követően a Szent Ágoston-templomban a Csíki Kamarazenekar koncertjét lehet megtekinteni. A városközpontban ugyanakkor utcai zenés performanszokat is láthatnak az érdeklődők – ismertette. A sporteseményeket bemutató Miklós Edit szerint többen jelentkeztek a versenyfelhívásukra, így nem maradnak el a versenyek és bemutatók – lesz tenisz-, fallabda-, és funkcionális fitneszbajnokság, amatőr biatlonverseny, gombfoci-bemutató, és még tárgyalnak labdarúgó-, floorball-, vagy amatőr jégkorong-bajnokság megszervezéséről is. Ezek helyszíneit, időpontjait a Facebookról lehet megtudni.

HIRDETÉS

A kerékpáros körverseny mezőnye augusztus 5-én érkezik a városba, 7-én, szombaton pedig lesz egy kör a városban is, amely útlezárásokkal jár. Szintén a sporthoz kapcsolódik az augusztus 6-i, péntek délutáni esemény a központi parkban, ahol a város kiemelkedő eredményeket elért csapatait és a szurkolókat várják egy közös értékelőre, találkozóra.