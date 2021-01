Városmenedzsere lett Gyergyószentmiklósnak

Angi Zoltán személyében városmenedzsert alkalmazott Gyergyószentmiklós Polgármesteri Hivatala. Feladata a pályázatíró, közbeszerzési, beruházási osztály koordinálása lesz, de részben a technikai igazgató munkakörét is betölti.

Angi Zoltán és Csergő Tibor. Csapatban viszik tovább a város ügyeit • Fotó: Barabás Orsolya

Sajtótájékoztatón mutatta be Csergő Tibor, Gyergyószentmiklós polgármestere az új városmenedzsert, aki elsőként kerül fontos pozícióba az önkormányzatnál a vezetőváltás óta. Felvezetőjében Csergő elmondta:

szakemberhiány van a városházán, főként a középvezetők hiányoznak, többek közt a beruházási osztályon hiányzik a személyzet, de a technikai igazgató is távozott nemrégiben.

A beruházási osztály tevékenységét fogja koordinálni Angi Zoltán, és a technikai igazgatói munkakör egy részét is ő végzi – mutatott rá a polgármester. Angi alkalmazása egy menedzseri terv alapján történt, de Csergő leszögezte, hogy tanulmányai, felkészültsége is feljogosítják erre.

Angi Zoltán eddig számos éven át a Békás-szoros–Nagyhagymás Nemzeti Park munkatársa volt, őrszolgálat vezetői tisztséget töltött be. Az RMDSZ listáján képviselői mandátumért indult a tavalyi választásokon, de nem jutott be a testületbe, miután az előválasztáson a 18. helyen végzett.

A városházán ugyanakkor februárban számos állásra írnak ki versenyvizsgát, többek közt a beruházási osztályra keresnek embereket, de gazdasági igazgatót is keresnek.

Angi Zoltán elmondta, január 11-től dolgozik Csergő Tibor csapatában, létrehoztak egy bizottságot, hogy átnézzék a pályázatokat, hogy melyik milyen stádiumban van, hogyan kell tovább lépjenek ezekben. Említette a Csodavilág (Ceruzás) napközi, vagy a múzeum felújítását, amelyet közelebbről be kellene fejezni, és a tavasszal a végső aszfaltozás kell következzen a Dózsa György, Békény, halász, Rózsa és Építő utcában is. Megjegyezte: nem volt akitől átvegyék a beruházásokat, és minden nap találkoznak megoldásra váró problémákkal, a Csodavilág napközinél, például a háromfázis bekötése várat magára, de ajtók is kimaradtak a tervekből, a múzeumnál a gázbevezetés szükséges.

Kijelentette: ha minden korábban elindított beruházást sikerül rendben befejezni, az már bőségesen elég lesz ahhoz, hogy a fejlődés szemmel látható legyen.