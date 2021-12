Várhatóan az ünnepek előtt megkapják a gazdák a támogatások teljes értékét

Az eredeti tervekkel ellentétben a hegyvidéki támogatás előlegét ugyan nem kapták meg a gazdák a mezőgazdasági támogatások előlegeinek a kifizetési időszakában, de még így is közel kilencvenmillió euró folyt be a jogosultak számláira a három székelyföldi megyében. Időközben elkezdődött az elszámolási összegek kifizetése is.