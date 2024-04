Váratlan fordulat Kézdivásárhelyen: az EMSZ a románpárt-szövetséggel összefüggésbe hozható független jelölt mögé állt

Az Erdélyi Magyar Szövetség kézdivásárhelyi szervezete három héttel korábban jelentette be, hogy Szőts Emilt indítja polgármesterjelöltként. Szombatra meggondolták magukat, és a függetlenként induló Imre Csaba mögé sorakoztak fel, amit közös csoportképpel is demonstráltak.

Az összefogás alatt az érintettek közösségi oldalain és más fórumokon megjelent hozzászólások alapján sokan a román pártokkal való szövetkezést értik, ami aligha véletlen, miután a helyi román közös platformot létrehozó Constantin Pătru vállalkozó és a független jelölt közötti összefonódás több mint szembeötlő.

Mint korábban megírtuk, a For You klub tulajdonosa márciusban gründolta a Kovásznai Vállalkozások Munkáltatói Szervezetét, amelynek titkári tisztségét ő maga töltötte be, az elnöki székbe pedig Imre Csaba került. Később, a tag vállalkozók egy részének nyomására állításuk szerint mindketten felfüggesztették tisztségüket a szervezetben (a város szélén álló reklámpanón Imre még mindig a logójával, illetve az elnökeként reklámozza magát!), ám a románpárt-lista második helyére a független jelölt testvére szerepel – Constantin Pătru mögött, aki már korábban kinyilvánította az alpolgármesteri szék iránti igényét. Továbbá ugyanezen a – 40 százalékos arányban nem kézdivásárhelyi születésűeket tartalmazó – listán az említett vállalkozói tömörülés két másik alapító tagja is feltűnik (az ötből).