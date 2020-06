Vandálok helyett inkább a természet rongálhatott a Madarasi Hargitán

A helyszínen rögtön feltűnt, hogy számtalan összetört üveg hever a földön, és több helyen tűzijáték-maradványokat is lehetett látni.

– magyarázta Szőcs Tibor, a Hargita Megyei Hegyi- és Barlangimentő közszolgálat szentegyházi csapatának vezetője, hozzátéve, hogy ottjártukkor néhány szimbólumot helyre is állítottak.

Először hegyimentőkkel találkoztunk a Madarasi Hargita csúcsa felé vezető úton, akik szintén a közösségi médiában megjelent rongálás ügyében voltak vizsgálódni a helyszínen. Kérdésünkre elmondták, hogy jó eséllyel az erős szél és hó miatt dőlhettek ki az említett keresztek és kopjafák, amelyeket valakik egy helyre gyűjtöttek. Ez már csak azért is valószínű, mert a szimbólumokat egyszerűen csak kövekkel rakták körbe azok, akik ott elhelyezték.

Bíró László csíkmadarasi polgármestertől, aki maga is járt hétfőn a helyszínen, megtudtuk, hogy a kérdéses terület a községük ügykezelésébe tartozik, ugyanakkor a helyi közbirtokosság tulajdona. A történtekkel kapcsolatban hasonló véleményen volt, mint a hegyimentők, hiszen

Néhány általunk megkérdezett turistához hasonlóan Bíró László is azon a véleményen volt, hogy bár fontosak a nemzeti összetartozást is jelképező szimbólumok, azoknak nem a hegy csúcsán van a helyük.

Ez, ami most történt szerintem egy intő jel, hogy ne bízzuk a természetre a takarítást, hanem mi magunk avatkozzunk be és rakjunk rendet. Persze a szimbólumok elhelyezésére is helyszínt kell biztosítani, de azért nem helyes, hogy a csúcsnak ilyen temető jellege legyen

– fogalmazott. Utóbbira több elképzelés is van: vagy a Mária-út mentén helyeznék el a jelképeket, vagy egy direkt erre a célra használható területet jelölnének ki. Így ellenőrizhetőbbé és kulturáltabbá válna a kegyeletadás és a tisztelgés. A polgármester közölte, a hegycsúcson csak néhány fontosabb kopjafa és kereszt kellene maradjon, a többit az erre kijelölt helyre vihetnék. Ennek megoldása elsősorban a telek tulajdonosának a feladata, ugyanakkor a Natura 2000-es terület adminisztrátorának és a környékbeli önkormányzatok összefogására is szükség van.