Van igény rá: életben tartják a népi kultúrát Székelyudvarhelyen

A Népzeneműhely – amelynek résztvevői hegedűn, brácsán, nagybőgőn, sőt, idéntől még furulyán is tanulhatnak játszani – jövő héten kezdődik el újra a májusi lezárást követően, népszerűsége pedig 12 éve töretlen –

mondta el Orendi István, az Udvarhely Néptáncműhely vezetője. Kiemelte azt is, a képzések 100 feletti résztvevővel zajlanak. A népzeneoktatással párhuzamosan népdaloktatás is indul, melyet tavaly kezdtek el, és az érdeklődést tekintetbe véve idén is folytatnak.

A néptáncoktatásról Kinda Botond, a Kaszaj Egyesület elnöke beszélt, rávilágítva, hogy azokon