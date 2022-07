Van esély a tízezer brassói magyarra

Országos szinten Brassó volt a legjobban teljesítő megye a népszámlálás önkitöltéses szakaszában, ezen felbuzdulva kereste fel portálunk Varga Nándort, az RMDSZ Brassó megyei szervezetének ügyvezető elnökét, hogy fejtse ki véleményét az idei összeírásról. Magyar többségű településekről, a megyeközpont helyzetéről, valamint a fiatalság aktív közéleti szerepéről is beszélgettünk vele.

– A népszámlálás önkitöltéses szakasza immár lejárt. Hogyan értékelné a Brassó megyei adatokat? Az élvásárokhoz képest hogyan teljesítettek a magyar nemzetiségűek az önkitöltős fázisban?

– A Brassó megyei adatok az első szakaszban nagyon jók voltak, ahogyan láthattuk a kimutatásokban is, megyénk országos első volt. Sajnos a validálások után derült ki, hogy a megyei lakosságnak csak 60 százaléka töltötte ki helyesen a kérdőívet. Éppen ezért a következő napokban még nagyon nehéz munka vár ránk. A magyarlakta településeken átlagban jól teljesítettek az ottani lakosok, az elvárásainknak megfelelően zajlott le a teljes önkitöltési szakasz. Nagyon jól közreműködtünk az egyházakkal és a pedagógusokkal is, akik arra biztatták az embereket, hogy töltsék ki a kérdőívet még az első szakaszban. Ott, ahol szükség volt, segítettünk a kitöltésben is.

– Az előzetes becslések szerint Alsórákos az egyetlen község a megyében, ahol a magyarok többségben lehetnek. Hogy látja, beteljesülhet ez a jóslat?

– Mint sok más településen, úgy Alsórákoson is sok a roma nemzetiségű állampolgár. Sokat számít, hogy ők minek vallják magukat. Személy szerint optimista vagyok, és szerintem a mostani népszámlálás bizonyítani fogja, hogy az alsórákosi magyarok többségben maradnak.

– És mi a helyzet Brassóval? Ott látnak-e esélyt arra, hogy meglegyen még legalább a 10 000 magyar? Ha igen, miért?

– Mivel nagyvárosról van szó, ezért itt nehéz megszólítani a magyarokat, de ami tőlünk tellett, azt megtettük. Szerintem 10 ezer fölött lesz a magyar lakosság száma Brassóban a számadatok összesítése után is.

– Népszámlálási területi felelősként milyen kihívásokkal találkozik a jelenlegi lekérdezéses szakaszban? Hogyan tud személy szerint segíteni abban, hogy megtaláljanak minden Brassó megyei magyart?

– A népszámlálás jelenlegi szakaszában több számlalóbiztos is jelezte már, hogy sokakat nem érdekel az összeírás, ezért előfordul, hogy ki sem nyitják az ajtót. A számlálóbiztosok többször is bejárják a saját területeiket azért, hogy minél több személyt tudjanak megszámolni. Ami a mi segítségünket illeti: az online térben és a helyi sajtóban is folyamatosan felhívjuk a magyarok figyelmét arra, hogy ha még nem kereste fel őket a számlálóbiztos, vagy nem adta meg elérhetőségét, akkor vegyék fel velünk a kapcsolatot, mi pedig összeköttetésbe hozzuk őket a saját körzetükben tevékenykedő szakemberrel.

– Tapasztalata szerint hogyan lehet a mai Brassó megyei magyar fiatalokat rávenni arra, hogy aktív részesei legyenek a közösségüknek?

– Sajnos a koronavírus okozta zárkózottság és az ez idő alatt kialakult szokások nagy mértékben megváltoztatták az emberek, de legfőképpen a fiatalok közösségi szokásait. Igyekszünk olyan programokat biztosítani, amelyek erősítik a fiatalok közösséghez való kapcsolódását. Ilyen például a Barcasági Lovasnapok, a különböző színházi előadások, de a Brassói Magyar Napok keretében is igyekszünk rájuk különösképpen odafigyelni.

– Ugorjunk egy kicsit előre az időben. Hol látja, vagy hol szeretné látni Brassó megyét a következő népszámlálás alkalmával?

– Bízom benne, hogy a következő népszámlálás során legalább annyi magyart fogunk találni a megyében, mint a mostani alkalmával. Ezzel egyidejűleg pedig az is nagy álmom, hogy az etnikai arányok magyar szempontból jobban mutassanak tíz év múlva Brassó megyében.

